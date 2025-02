75-годишният Били Джоел падна на сцената по време на концерт

Легендарният певец и композитор Били Джоел преживя неприятен инцидент по време на концерт в Mohegan Sun Resort в Стамфорд, Кънектикът. 75-годишният музикант изгуби равновесие, след като хвърли микрофона си, и падна на сцената пред шокираната публика.

Джоел изпълняваше култовото си парче It's Still Rock and Roll to Me, когато внезапно залитна назад и се строполи по гръб. Възгласите на изненада в залата бързо бяха заменени от облекчение, когато неговите колеги от бенда му помогнаха да се изправи. Въпреки падането, звездата показа професионализъм и довърши концерта, като изпълни още една песен за публиката.

Присъстващите на събитието споделиха, че Джоел изглеждал нестабилен по време на представянето си. Един от феновете разказа: „Изглеждаше крехък, докато вървеше по сцената. В един момент дори използваше стойката на микрофона като бастун. През целия концерт се притеснявах за него.“

Кариерата на Били Джоел започва през средата на 60-те години, като първият му студиен албум Cold Spring Harbor (1971) остава сравнително незабелязан. Истинският му пробив идва с Piano Man (1973), който достига 25-то място в класацията Billboard Hot 100 и четвърто място в Adult Contemporary Chart.

След това Джоел се утвърждава като звезда с Streetlife Serenade (1974), но истинският му комерсиален успех идва с The Stranger (1977). Албумът, продуциран от легендарния Фил Рамон, включва хитове като Movin’ Out (Anthony’s Song), Just The Way You Are, She’s Always a Woman, The Stranger и Only The Good Die Young.

Сред най-обичаните му песни остават и Scenes From An Italian Restaurant и Vienna, които продължават да звучат на живо десетилетия по-късно.

Албумът The Stranger прекарва шест седмици на второ място в класацията Billboard 200 и продава над 10 милиона копия по целия свят. През 1978 г. Джоел продължава възхода си с 52nd Street, който се превръща в първия му албум, достигнал номер едно в класациите. Хитовете My Life, Big Shot, Until The Night и Honesty затвърждават статута му на суперзвезда.

След като издава 12 студийни албума между 1971 и 1993 г., Джоел обявява, че се оттегля от писането и записването на традиционна поп и рок музика. Въпреки това през 2001 г. изненадва феновете си с албума Fantasies & Delusions, който включва негови класически композиции – първи подобен проект в кариерата му.

Но Били Джоел наруши почивката си през 2024 г., когато издаде новата си поп песен Turn The Lights Back On – първият му поп хит от години и едва втората му песен в този жанр за повече от две десетилетия.

С повече от 160 милиона продадени албума по света, Били Джоел остава един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена и четвъртият най-продаван соло артист в САЩ. Въпреки възрастта и здравословните предизвикателства, той продължава да радва феновете си с изпълнения, които доказват, че It’s Still Rock and Roll to Him.