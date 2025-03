Продуцентите на „Спайдърмен“ и „Хари Потър“ правят следващия филм за Бонд

Студиото Amazon MGM обяви, че Ейми Паскал и Дейвид Хейман ще продуцират следващия филм за Джеймс Бонд – първият на компанията, откакто получи творчески контрол върху известния шпионски франчайз, пише Би Би Си, предава БТА.

Паскал е най-известна с трите последни заглавия за Спайдърмен с участието на Том Холанд, а Хейман стои зад всичките осем филма за Хари Потър.

В изявление от вторник ръководителят на филмовия отдел на Amazon MGM Studios Кортни Валенти ги определи като „двама от най-опитните и уважавани филмови продуценти в нашата индустрия“.

В съвместно изявление Паскал и Хейман нарекоха агент 007 „един от най-емблематичните герои в историята на киното“.

