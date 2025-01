8 януари 1942 г.: Ражда се Стивън Хокинг - геният, който живя въпреки всичко

Един от най-брилянтните, борбени и велики умове на нашето време – астрофизикът Стивън Хокинг е роден на 8 януари 1942 г. (точно 300 години след смъртта на Галилео Галилей) в Оксфорд, Англия. Къщата на родителите му се намирала в северен Лондон, но по време на Втората световна война Оксфорд е по-безопасно място за живеене. Когато е на 11 години, родителите му се преместват в Сейнт Олбанс, Хартфордшър, пише knigomania.bg.

През 1959 г. е приет в Оксфордския университет, където не е възможно да учи математика (както той искал), затова записва физика, въпреки желанието на баща му да учи медицина.

През 1963 г., докато учи магистратура в Кеймбридж, Хокинг бива диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС). Сериозното заболяване обаче не го спира да се превърне в един от най-известните теоретични физици на нашето време. Той не се отказва от проучванията и работата си и през март 1966 г. Хокинг защитава своята докторска степен по приложна математика и теоретична физика.

Невероятната му воля за живот му позволява буквално да победи смъртта, преминавайки от бастун на инвалидна количка, от мърморене на гласов синтезатор, управляван първо от палеца, а после от окото му… И дори да участва в няколко филма и сериала („Стар Трек: Следващото поколение“ и „Теория на големия взрив“, където играе самия себе си).

На 14 март 2018 г. Хокинг си отива от този свят на 76 години в дома си в Кеймбридж, а празнината, която остави в човечеството и науката, е голяма почти толкова, колкото любимите му черни дупки, на чието проучване беше посветил живота и делото си.

Освен най-популярната му „Кратка история на времето“ (A Brief History of Time“), която му спечелва международна известност, Хокинг е автор и на „Кратки отговори на големите въпроси“ (“Brief Answers to the Big Questions”), „По-кратка история на времето“ („А Briefer History of Time”), “Черни дупки и бебета вселени и други есета“ (“Black Holes and Baby Universes & other essays”), “Моята кратка история“ (“My Brief History”), “Вселената в орехова черупка“ и др.

Професор Хокинг бе изключително популярна публична личност, с невероятно чувство за хумор, което му помогна да популяризира и редица научни идеи.

Ето някои от най-емблематичните цитати на великия учен:

Целта ми е много проста: искам да разбера Вселената, защо е подредена така, както е устроена и защо сме тук.

Хората, които се хвалят със своя коефициент на интелигентност, са неудачници.

Интелигентност е способността да се адаптираш към промяната.

Живеех последните 49 години в очакване на смъртта. Не се страхувам от смъртта, но не бързам да умра. Има толкова много неща, които искам да направя още.

Ние сме само току-що развили се потомци на маймуните на малка планета до невзрачна звезда. Но имаме шанс да разберем Вселената. Това ни прави специални.

Не забравяйте да гледате звездите, а не в краката си. Опитайте се да разберете какво виждате и си задайте въпроса защо съществува Вселената.

Бъдете любопитни. Независимо колко сложен изглежда животът, винаги има нещо, което можете да направите и да успеете. Важно е да не се отказвате.

Основният враг на знанието не е невежеството, а илюзията за знание.

Аз гледам на мозъка като на компютър, който спира да работи, след като компонентите му се развалят. За старите компютри няма рай или задгробен живот, това е приказка за хора, които се страхуват от тъмнината.

Някой ми каза, че всяко уравнение, което включвам в книгата, намалява продажбите наполовина.

Животът би бил много трагичен, ако не беше толкова смешен.

Където има живот, има надежда.