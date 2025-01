Бен Афлек е под наблюдение на ФБР заради дрон по време на горските пожари

Актьорът Бен Афлек получи неочаквано посещение от агенти на ФБР и полицията в дома си в Брентууд, Калифорния, в разгара на унищожителните горски пожари.

В неделя представители на властите бяха забелязани пред имението на звездата от „Не казвай сбогом“. Според изявление на ФБР пред Page Six, членовете на специалната група Ground Intercept Task Force провеждат операции в района на пожара в Пасифик Палисейдс, свързани с неоторизирана активност на дронове.

„Агентите и нашите местни партньори може да бъдат видими в района, включително и около някои домове, заради тези операции,“ обясниха от бюрото.

Източник разкри пред медията, че агентите посетили дома на Афлек, за да установят дали разполага с видеозаписи от камерите за наблюдение, които могат да помогнат в разследването на дрон, увредил специализиран самолет за гасене на пожари.

