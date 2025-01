Ева Лонгория дари 1 млн. долара в помощ на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис

Докато опустошителните горски пожари продължават да бушуват в Калифорния, актрисата и филантроп Ева Лонгория, заедно с фондацията си Eva Longoria Foundation, обявиха дарение от 1 милион долара в подкрепа на усилията за възстановяване.

Средствата ще бъдат предоставени на Latino Community Foundation и California Community Foundation, обяви изпълнителният директор на Latino Community Foundation и бивш министър на жилищното строителство и градското развитие на САЩ, Хулиан Кастро, чрез платформата Bluesky.

"Фондацията Latino Community Foundation има дългогодишна история в предоставянето на бърза подкрепа за нашите общности след горски пожари," написа Кастро. "За мен е чест, че моята приятелка Ева Лонгория и нейната фондация, с подкрепата на наградата Courage and Civility, дариха 1 милион долара за усилията по подпомагане на засегнатите от пожарите в Калифорния."

Eva Longoria Donates $1M of Jeff Bezos Courage and Civility Award to Support L.A. Fire Recovery https://t.co/HeN3cXLxfK