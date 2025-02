Крадци нахлуха в дома на Никол Кидман и Кийт Ърбан в Лос Анджелис

Луксозният дом на Никол Кидман и Кийт Ърбан в Лос Анджелис е бил обран, съобщава "The Post". Инцидентът се е случил в тяхното имение в престижния район Бевърли Хилс, но двойката не е била там по време на престъплението.

Според източници на TMZ, един от служителите на дома е пристигнал точно в момента, когато натрапникът е опитвал да проникне вътре. Крадецът е разбил прозорец, за да влезе в къщата, но щом чул приближаващия служител, е избягал незабавно.

Според органите на реда инцидентът е станал през изминалия уикенд. Все още не е ясно дали нещо е било откраднато, като Кидман и Ърбан ще трябва да направят подробен преглед на вещите си, за да установят евентуални липси. Към момента няма извършени арести, но разследването продължава.

Представителите на холивудската звезда и нейния съпруг не са коментирали официално случилото се.

Звездната двойка придоби своя модерен дом в ексклузивния район Beverly Hills Post Office през 2008 г. за 4.7 милиона долара. Построен през 1965 г., имотът разполага с площ от около 380 кв.м., включващ пет спални и четири бани. Вилат разполага с просторна тераса на втория етаж, сенчести външни площи, басейн и впечатляваща гледка към каньоните на Лос Анджелис.

Районът е дом и на редица други знаменитости, сред които Пенелопе Крус, Адел, Никол Ричи, Зоуи Салдана, Дженифър Лорънс, Аштън Къчър и Мила Кунис.

BREAKING: LAPD is currently at the Hollywood Hills home of Nicole Kidman and Keith Urban, which was burglarized on Valentine’s night. Police in West LA confirm to ABC News that a glass door was smashed and the house was ransacked. pic.twitter.com/VKLLYnDW91