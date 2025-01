Конан О’Брайън получава престижния приз „Марк Твен“ за цялостен принос в комедията

Една от най-известните фигури в къснонощната телевизия – комикът и водещ Конан О’Брайън – бе обявен за най-новия носител на наградата „Марк Твен“ за цялостен принос в комедийното изкуство. Той ще получи престижното отличие през март в тържествена церемония във Вашингтон, съобщиха от Центъра „Джон Ф. Кенеди“.

О’Брайън, на 61 години, преминава през забележителна кариера, която започва в средата на 90-те години, когато той на практика се появява „от нищото“ и поема шоуто „Late Night“ след легендарния Дейвид Летърман. С течение на времето той се утвърждава като един от най-оригиналните и обичани водещи, без да се притеснява да се шегува със собствената си „конфузна външност“ и „несъвместимост“ с телевизията.

Преди да се озове пред камерите, О’Брайън работи най-вече зад кулисите – като редактор в Harvard Lampoon и сценарист в Saturday Night Live и Семейство Симпсън. Той почти не е имал опит на екран, когато през 1993 г. заменя Дейвид Летърман в „Late Night“. Неговият енергичен и понякога неловък стил пленява публиката, а продължителността на престоя му надхвърля тази на всеки друг водещ в историята на шоуто – цели 16 години.

През 2009 г. обаче О’Брайън поема най-големия професионален риск в живота си – съгласява се да замени Джей Лено като водещ на „The Tonight Show“. След само седем месеца и поредица от спадове в рейтинга, телевизионните шефове на NBC решават да върнат Лено в ефир, което на практика измества предаването на О’Брайън. Той отказва предложената промяна и напуска канала с многомилионно обезщетение в началото на 2010 г.

Така се ражда един от най-шумните конфликти в историята на американската телевизия: Джей Лено е обявен за „злодей“, а О’Брайън се превръща в своеобразна „жертва“, принудена да се раздели с мечтаната работа.

В емоционалното си сбогуване в последния епизод на „The Tonight Show“ О’Брайън показва, че не таи горчиви чувства:

„Всеки комик мечтае да води ‘The Tonight Show’. Аз имах тази възможност в продължение на седем месеца и го направих по моя си начин с хората, които обичам. Не съжалявам за нито една секунда.“

Той завършва с призив към младите: „Моля ви, не бъдете цинични. Никой не получава точно онова, за което е мечтал, но ако работите упорито и сте добри, нещата ще се подредят по удивителен начин.“

По-късно през 2010 г. О’Брайън се завръща с ново късно шоу по кабелния канал TBS, което се задържа 11 години. Междувременно той създава и развива други проекти, сред които популярния подкаст Conan O’Brien Needs a Friend, както и пътешественическата поредица „Conan Without Borders“ – предвестник на настоящата му продукция „Conan O’Brien Must Go“, която получи висока зрителска и критическа оценка. Втората ѝ част е в процес на подготовка.

През март Конан ще бъде водещ на церемонията за връчването на наградите „Оскар“ – само три седмици преди да получи своята награда „Марк Твен“ във Вашингтон. Президентът на Центъра „Джон Ф. Кенеди“, Дебора Рутър, определи О’Брайън като „майстор на изобретателността и преоткриването, който винаги се стреми към нови комедийни висоти“.

Самият О’Брайън не пропусна да се пошегува, заявявайки, че ще бъде „първият отличен с наградата ‘Марк Твен’ не заради чувството си за хумор, а заради работата си като капитан на параход“.

Тържествената церемония е насрочена за 23 март. Победителят ще получи бронзов бюст на самия Марк Твен (истинското име на сатирика е Самюел Клемънс) – традиционен символ на престижната награда. Събитието ще бъде излъчено по Netflix на по-късен етап, като точната дата още не е оповестена.

Един от най-големите в клуба на големите

С наградата „Марк Твен“ Конан О’Брайън се присъединява към впечатляваща компания от носители, сред които Дейвид Летърман, Джей Лено, Джордж Карлин, Упи Голдбърг, Боб Нюхарт, Карол Бърнет и Дейв Шапел. Преди години отличието беше връчено и на Бил Козби (през 2009 г.), но впоследствие бе отнето през 2019 г. след поредица обвинения в сексуално насилие.

Въпреки всички предизвикателства и сътресения, кариерата на Конан О’Брайън продължава да процъфтява. Сега, с най-престижната награда в комедията на път да краси и неговата витрина, бившият сценарист на Saturday Night Live и Семейство Симпсън окончателно затвърждава статута си на един от най-влиятелните шоумени в съвременната телевизионна история.