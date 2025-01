Кралица на красотата е заплашена от затвор заради насилие над животно (ВИДЕО)

Бразилска кралица на красотата загуби короната си и е заплашена от затвор, след като в интернет се появи видео, на който се твърди, че тя напада котка с пиратка. Инцидентът, който предизвика бурно възмущение, се предполага, че е станал около Нова година в град Араукария, щата Парана.

19-годишната Габриели Паласио, носителка на титлата „Мис Араукария 2024“, бе заснета в компанията на приятелка, докато запалва пиратка и я хвърля към котка, докато и двете се смеят. След разпространението на видеото, организаторите на конкурса отнеха титлата на Паласио.

Действията ѝ бяха остро осъдени от защитници на животните, които настояват за правни последствия. Според бразилското законодателство, насилието над животни може да доведе до присъда от до пет години затвор. Местните власти заявиха, че разследват случая, но самата Паласио все още не е направила публично изявление.

Видеото предизвика гняв в социалните мрежи, където потребители изразиха възмущението си от действията на младата жена. Един от коментарите гласеше: „Това е абсолютно отвратително. Тя трябва да понесе пълните последствия от действията си.“ Друг добави: „Тъжно е да видиш някой на нейната позиция да се държи така. С короната идва и отговорност.“ Имаше и мнения, призоваващи за образование, а не само наказание: „Мисля, че тя се нуждае от обучение относно правата на животните, а не само от наказание.“

