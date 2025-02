Шакира с първо турне от седем години

С концерт в Рио де Жанейро, Бразилия, иконата на латино музиката Шакира постави началото на първото си световно турне от седем години, предаде АФП, цитирана от БТА.

Концертната обиколка на колумбийската звезда с еклектичен стил е в подкрепа на най-новия ѝ албум Las mujeres ya no lloran ("Жените вече не плачат"), който наскоро беше отличен с "Грами".

Шакира нажежи атмосферата на Олимпийския стадион "Нилсон Шавес" с капацитет 46 000 зрители, редувайки най-популярните си хитове с песни от 12-ия си албум. Сред тях бяха Hips Don't Lie, Chantaje и Waka Waka - химнът на Световното първенство по футбол в Южна Африка през 2010 г.

Колумбийката изпълни и песента си Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, станала вайръл в стрийминг платформите. Парчето е отзвук от шумно отразената ѝ от медиите раздяла с бившия испански футболист Жерар Пике през 2022 г.

"Музиката лекува. Да обичаш друг е страхотно, но е по-добре да обичаш себе си", сподели Шакира с публиката.

"Тя премина през много труден период в личния си живот, преоткри себе си и днес е по-силна от всякога. Мисля, че този концерт увенчава всичко това", каза почитателка, пропътувала 600 километра, за да види за първи път своя идол.

Това е първото турне от 2018 г. на Шакира, която се прочу по света с хита Whenever, Whenever през 2001 г.

