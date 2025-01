„Бях глупак“: Роби Уилямс се извини на Мадона. Ето защо

Роби Уилямс, 50-годишният бивш член на Take That, призна, че се е държал неподобаващо с Мадона в миналото. В интервю за SiriusXM's Hits 1, докато промотира новия си биографичен филм Better Man, певецът направи откровена равносметка за своите коментари относно иконата на поп музиката.

В разговора си с водещия Бен Харлъм, Роби коментира предишно интервю, в което се е изказал за възрастта на 66-годишната певица. „Обожавам я, уважавам я, обичам музиката ѝ и всичко, което е постигнала в кариерата си,“ каза той, преди да добави: „Бях глупак."

Уилямс обясни, че в края на 90-те и началото на 2000-та година британските медии често насърчавали провокативните изказвания като част от културната среда. „Това беше начин да запълниш пространството – понякога с хумор, понякога със сарказъм,“ добави той.

