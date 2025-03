Зендая влиза в ролята на Рони Спектър в нов биографичен филм за певицата

Зендая ще играе легендарната американска певица Рони Спектър в нов биографичен филм за певицата, режисиран от Бари Дженкинс и озаглавен Be My Baby, предаде ЮПИ, цитирана от БТА.

Продукцията на студио A24 ще бъде по сценарий на Дейв Кайганич и е базиран на мемоарите на Спектър, които е написала заедно с Винс Уолдрън.

Рони Спектър беше изпълнителен продуцент на проекта преди смъртта си през 2022 г. и според съобщенията лично е избрала Зендая за ролята.

Before her passing, Ronnie Spector hand-selected Zendaya to play her in the upcoming biopic ‘BE MY BABY’ for A24.



