Крис Браун съди Warner Bros. за 500 милиона долара

Крис Браун заведе дело за 500 милиона долара срещу Warner Bros., след като документалният сериал на Investigation Discovery „Chris Brown: A History of Violence” го определи като „сериен изнасилвач и сексуален насилник“.

Според съдебните документи, получени от Page Six получи, певецът, известен с хитове като „With You”, обвинява продуцентите на сериала, включително Warner Bros. и Ample, в клевета и преднамерено причиняване на емоционален стрес чрез клеветнически твърдения срещу него.

Браун обвини продуцентите, че са базирали сериала си на дело срещу Джейн Доу, за което се твърди, че преди това е било отхвърлено, “защото е пълно с лъжи.”

Хитмейкърът твърди, че Warner Bros., Ample и неидентифицираната жена са решили да пренебрегнат фактите, с надеждата да го оклеветят, след като е прекарал години във възстановяване на репутацията си.

35-годишният Браун се призна за виновен за физическо нападение над бившата си приятелка Риана през 2009 г.

В иска се признават грешките на певеца в миналото, но се подчертава, че той „се е променил след тези преживявания и неговата еволюция говори сама за себе си”.

