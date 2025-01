Прекратиха разследването за сексуално посегателство срещу Мерилин Менсън

Многогодишното разследване срещу рок звездата Мерилин Менсън по обвинения в сексуално посегателство и домашно насилие беше прекратено, съобщиха прокурорите в Калифорния в петък, съобщи Би Би Си.

В изявление на прокуратурата се посочва, че обвиненията срещу Менсън са с изтекла давност и добавиха: "Не можем да докажем обвиненията в сексуално насилие извън разумно съмнение."

Четири жени заведоха съдебни дела срещу Менсън - чието истинско име е Брайън Уорнър - обвинявайки го в изнасилване, сексуално насилие и нанасяне на телесни повреди.

Уорнър многократно отричаше обвиненията чрез своя адвокат, като ги нарече "лъжливи".

Адвокатът на Уорнър, Хауърд Кинг, заяви в изявление пред Би Би Си, че те са "много доволни" от решението и че неговият клиент винаги е твърдял, че е невинен.

Жените, които заведоха дела срещу Уорнър, включват модела Ашли Морган Смитлайн, актрисата от "Игра на тронове" Есме Бианко и бившата лична асистентка на Уорнър - Ашли Уолтърс. Четвъртата жена избра да остане анонимна.

"Признаваме и аплодираме смелостта и устойчивостта на жените, които се осмелиха да излязат и да споделят своите преживявания," заяви Нейтън Дж. Хочман от прокуратурата на окръг Лос Анджелис.

"Благодарим им за тяхното сътрудничество и търпение по време на разследването."

Разследването започна през 2021 г., като се разглеждаха предполагаеми инциденти, случили се между 2009 и 2011 г. в Уест Холивуд, където е живял Уорнър.

Marilyn Manson will not be charged in LA with sex abuse, domestic violence after ‘comprehensive four-year investigation,’ DA says https://t.co/FJHY6itsri pic.twitter.com/jt3EbQxkfP