99-годишният Дик Ван Дайк все още тренира три пъти седмично (ВИДЕО)

Легендарният актьор Дик Ван Дайк, на 99 години, разкри, че ключът към доброто му здраве се крие в редовните тренировки във фитнеса три пъти седмично, пише PageSix.

„Винаги съм тренирал три дни в седмицата“, сподели звездата от „Мери Попинз“ в сряда по време на участието си в подкаста „Where Everybody Knows Your Name“.

Актьорът допълни, че практикува множество разтягания и йога, като използва различни фитнес уреди, за да поддържа цялото си тяло във форма.

Според Ван Дайк активният начин на живот е причината, поради която се чувства жизнен, за разлика от много негови връстници.

Звездата от „Шоуто на Дик Ван Дайк“ беше забелязан да напуска фитнес залата навръх 98-ия си рожден ден през 2023 г., в компанията на съпругата си Арлийн Силвър. Тогава с усмивка сподели, че тя го кара да тренира, въпреки че той „мрази“ това.

По време на подкаста в сряда актьорът с ентусиазъм сподели, че с нетърпение очаква да отпразнува 100-ия си рожден ден на 13 декември 2025 г., като планира „голямо парти“.

Плановете за юбилея му надминават скромното събиране, което той организира за 99-ия си рожден ден. В интервю за „Jimmy Kimmel Live“ миналия месец, Ван Дайк сподели, че е планирал да „избяга от вниманието“ и да покани децата си.

По време на интервюто звездата от „Чити Чити Банг Банг“ се пошегува, че е „много стар“ и дори може бъде баща на бившия президент Джо Байдън, който е на 82 години.

„Деменцията ме навестява от време на време“, пошегува се той. „Като сега – мисля, че съм на шоуто на Джими Кимел.“

Дик Ван Дайк е баща на четири деца – Кристиан (74), Бари (73), Стейси (69) и Кери Бет (62), които са плод на брака му с покойната му бивша съпруга Марджи Уилет.

Звездата от „Мери Попинз се завръща“ и Уилет бяха женени от 1948 до 1984 година. След развода, през 2012 г., актьорът се ожени повторно за Арлийн Силвър и двамата са заедно и до днес.