Украинският президент Володимир Зеленски наруши Женевските конвенции, които имат за цел определение на стандартите на международните закони, свързани с хуманитарните отношения при воденето на война, предаде Focus.de.

Зеленски публикува публикува видеоклипове на севернокорейски военнопленници, което е нарушение на Женевските конвенции, и по-конкретно член 13 на третата конвенция, която защитава военнопленниците от насилие, обиди и привличане на обществен интерес.

Експерти казват, че видеоклиповете излагат затворниците на значителен риск Във видеоклиповете севернокорейските войници разказват за своя опит и обучение. От неправителствената организация „Хюман Райтс Уоч“ посочиха пред Newsweek, че подобни кадри излагат на висок риск затворниците и техните семейства у дома. Те могат да бъдат разглеждани като предатели в Северна Корея.

Публикуването на видеоклиповете от Зеленски може да предизвика критики към Украйна. „Хюман Райтс Уоч“ вече предупреди украинските власти за подобни нарушения през март 2022 г. Както е известно, Северна Корея изпрати хиляди свои войници в Русия, за да се сражават на страната на Путин в пълномащабната война срещу Украйна. Към днешна дата Русия използва севернокорейските войници в Курска област, в която ЗСУ извършиха инвазия през лятото на миналата година.

