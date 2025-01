Този път Памела Андерсън сложи грим (СНИМКИ)

Холивудската икона Памела Андерсън този път заложи на впечатляващ грим, демонстрирайки безупречна визия на корицата на януарския брой на Elle за 2025 година. Бившата звезда от „Спасители на плажа“ позира пред обектива на Адриен Ракел, а резултатът е зашеметяващ.

През последната година 57-годишната красавица от Канада избра да се покаже в по-естествена светлина, изоставяйки тежкия грим, с който бе известна. Феновете с удоволствие приеха тази промяна, която представи Андерсън в нова, по-искрена светлина. Сега обаче изглежда, че тя се връща към обичайния си стил за модното списание.

View this post on Instagram

Тази промяна идва малко след като актрисата не успя да получи номинация за „Оскар“ за ролята си в тематичния за Лас Вегас филм „''The Last Showgirl'“. Въпреки това, Андерсън заяви, че не се чувства разочарована.

„Никога не съм очаквала номинация за „Оскар“. За мен истинската победа е самата работа, която обичам да върша“, сподели тя пред Elle.com. „Понякога в тази лудост на наградния сезон губим фокуса върху истинското значение на изкуството, но признанието винаги е бонус. Дори не бих могла да си представя това.“

Pamela Anderson, the woman that you are!!! pic.twitter.com/7pnfisPVu2