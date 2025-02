Обвиниха Меган Маркъл, че копира кулинарното шоу на Памела Андерсън

Наблюдателни фенове уловиха поразителните прилики между новото шоу на Меган Маркъл за Netflix и кулинарната поредица на Памела Андерсън за Food Network Canada.

През уикенда в социалните мрежи избухна дискусия, в която потребители обвиниха херцогинята на Съсекс в „копиране“ на предаването Pamela’s Cooking With Love с новата ѝ продукция With Love, Meghan – започвайки от самото заглавие.

Освен сходните имена, феновете забелязаха, че концепцията, езикът и цялостната естетика на двата трейлъра изглеждат почти идентични.

Тийзърът на кулинарното предаване на Памела Андерсън беше пуснат през октомври 2024 г., почти три месеца преди първото промоционално видео на Маркъл. Трейлърът на звездата от "Спасители на плажа" започва с кадри, в които тя разглежда своята градина и се смее в уютната си селска кухня.

„Обожавам да готвя,“ казва Андерсън в едноминутния клип. „Винаги съм искала да издигна нещата на друго ниво.“

Подобен подход използва и Меган Маркъл в първите секунди на трейлъра за With Love, Meghan, където я виждаме да приготвя ястия и да бере свежи продукти.

„Винаги съм обичала да вземам нещо обикновено и да го превръщам в нещо специално,“ казва Маркъл – изказване, напомнящо на думите на Андерсън. И в двете предавания домакините канят приятели и известни готвачи в домовете си, за да експериментират с нови рецепти и да усъвършенстват изкуството на домакинството.

Потребителите на X (бившият Twitter) бързо изразиха своите мнения. „Ако гледате трейлъра на новото шоу на Памела, то е по-автентична версия на това, което Меган се опитва да постигне, и изглежда, че тя е копирала всичко! Трейлърите са толкова сходни, че е стряскащо.“, написа един от тях. Друг добави: „Цялата концепция е поразително идентична.“

Трети коментира: „Шоуто на Маркъл е направо копие на кулинарното и лайфстайл предаване на Памела Андерсън. Вижте трейлъра!“

Четвърти потребител просто тагна официалния акаунт на Netflix под клип от трейлъра на Андерсън с въпроса: „Звучи ли ви познато?“

Шоуто на Маркъл първоначално трябваше да излезе през януари, но бе отложено за 4 март заради опустошителните пожари в Калифорния. Междувременно Pamela’s Cooking With Love стартира на 24 февруари. Това доведе до спекулации, че бившата звезда от "Костюмари" е искала да пусне своето предаване преди това на Памела Андерсън, за да избегне сравненията.

Някои потребители обаче защитават Маркъл, като отбелязват, че лайфстайл кулинарните предавания са „навсякъде“ и често си приличат.

С оглед на близките дати на излизане, много хора смятат, че Маркъл вече е работила по своето шоу, когато трейлърът на Андерсън е бил пуснат – което прави приликите по-скоро случайни, отколкото умишлени.

Въпреки сходната естетика, основният фокус на With Love, Meghan е върху общността. В предаването херцогинята кани свои известни приятели и роднини в „красивото си имение в Калифорния“, където споделя съвети за готвене, градинарство и домакинство.

В трейлъра, под звуците на инструменталната версия на Do You Believe in Magic, Маркъл разговаря с актрисата Минди Калинг, разкрива „съвети и трикове“ за перфектната вечеря, събира мед и още.

„Ние не търсим съвършенство, а се стремим към радост“, споделя тя. „Любовта е в детайлите.“

За разлика от това, шоуто на Андерсън представя „осем от най-вълнуващите готвачи в света“, които посещават дома ѝ във Ванкувър, като акцентът е поставен основно върху храната, с лек нюанс на лайфстайл елементи.