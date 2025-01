120 дни: Германец постави световен рекорд за най-дълъг живот под вода (ВИДЕО)

Германски авиокосмически инженер постави световен рекорд за най-дълъг живот под вода без разхерметизиране - 120 дни в подводна капсула край бреговете на Панама, съобщава БГНЕС.

59-годишният Рюдигер Кох излезе от своя 30-квадратен дом под водата в присъствието на съдията по рекордите на Гинес Сусана Рейес.

Тя потвърди, че Кох е подобрил рекорда, държан преди това от американеца Джоузеф Дитури, който е прекарал 100 дни в подводна вила в лагуна във Флорида.

„Това беше страхотно приключение и сега, когато то приключи, всъщност изпитвам някакво чувство на съжаление. Много се наслаждавах на престоя си тук“, каза Кох пред АФП, след като напусна капсулата на 11 метра под водата.

„Красиво е, когато нещата се успокоят и се стъмни, а морето сияе. Невъзможно е да се опише, трябва да го изпитате сами“, сподели той за гледката под водата.

За да отпразнува, Кох вдигна тост с шампанско и изпуши пура, преди да скочи в Карибско море, където лодка го прибра и го отведе на сушата за празнично парти.

Капсулата на Кох притежава повечето от удобствата на съвременния дом: легло, тоалетна, телевизор, компютър и интернет - дори велоергометър.

Има резервен корпус, който се намира на около 15 минути с лодка от брега на северна Панама и е свързан с друга камера, разположена над вълните, посредством тръба с тясно спираловидно стълбище, което осигурява слизане за храна и посетители, включително лекар.

Слънчеви панели на повърхността осигуряват електричество. Налице е резервен генератор, но няма душ.

Четири камери заснемат движението на Кох в капсулата - запечатват ежедневието му, следят психическото му здраве и доказват, че той никога не е излизал на повърхността.

