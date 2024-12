Двойка с обща възраст 202 г. станаха най-възрастните младоженци в света (ВИДЕО)

Марджъри Фитърман и Бърни Литман официално влязоха в историята като най-възрастните младоженци в света с обща възраст от впечатляващите 202 години.

Двойката, която се влюбила след като заживяла на един и същ етаж в старчески дом във Филаделфия, постави световен рекорд, когато на 19 май 2024 г. сключи брак след девет години връзка. Новината бе обявена на 3 декември от Книгата на рекордите на Гинес.

Истинска любов на 102 и 100 години

Марджъри Фитърман е на 102 години, а нейният младоженец, Бърни Литман, е на 100. Историята им започва на парти в техния дом за възрастни, след което същия ден отиват на първата си романтична среща.

Това е втори брак за двамата. Литман е бил женен за първата си съпруга в продължение на 65 години, преди тя да почине през 2012 г.

"Толкова сме щастливи, че той намери някого, когото обича и с когото може да прекарва времето си," споделя внучката на Литман, Сара Сичърман, пред TODAY.com през юни 2024 г.

Marjorie Fiterman and Bernie Littman are officially the world's oldest newlyweds, with a combined age of 202. https://t.co/eFpypT4rvD

— TODAY (@TODAYshow) December 13, 2024

"Това е толкова мило и трогателно, че решиха да направят тази стъпка. За нас като семейство беше чудесно да споделим тази радостна новина в момент, когато светът е толкова хаотичен," добавя тя.

Връзката на Марджъри и Бърни връзката им продължава 9 години, а решението за брак било спонтанно. След като Литман счупил крака си при падане, двойката осъзнала, че не искат да живеят един без друг.

"Това беше момент на осъзнаване – ‘Не искам да живея без теб.’ И така, просто си казаха: ‘Защо не се оженим?’," споделя Фитърман.

A couple from Philadelphia have become the world’s oldest newlyweds.



Marjorie Fiterman, age 102 and Bernie Littman, age 100, met a decade ago at a costume party in their senior living facility.



The two even went to the University of Pennsylvania at the same time but never met! pic.twitter.com/aWdXBZG6eY

— Breakfast Television (@breakfasttv) December 10, 2024

Традиционна сватба с много емоции

Двойката сключва брак в традиционна еврейска церемония, на която присъствали около 10 близки приятели. Марджъри, която няма деца от първия си брак, сега става мащеха на двете деца на Бърни и споделя радостта от четири внуци и девет правнуци.

Нов рекорд за Гинес

След сватбата семейството подало документи в Книгата на рекордите на Гинес, за да потвърди, че Марджъри и Бърни са най-възрастната жива женена двойка с обща възраст.

Но за самите младоженци рекордът няма голямо значение.

Възрастта е само число

Историята на Марджъри Фитърман и Бърни Литман е вдъхновяващ пример, че любовта няма възрастови граници. Дори на 102 и 100 години, те доказаха, че новите начала са възможни във всеки етап от живота.