Идрис Елба прекарал една нощ в южноафрикански затвор, за да се подготви за ролята на Нелсън Мандела

Британският актьор Идрис Елба сподели за преживяванията си, свързани с подготовката за ролята на Нелсън Мандела във филма "Мандела: Дългият път към свободата" от 2013 година. В скорошно интервю за The Sunday Times, 52-годишният актьор разказа за екстремните мерки, които е предприел, за да влезе в образа на емблематичния южноафрикански лидер.

Елба разкри, че преди началото на снимките е прекарал нощ в затворническа килия на остров Робен – същият затвор, в който Мандела е бил задържан между 1964 и 1982 година.

"Получих невероятната чест да изиграя този велик човек и до онази нощ не бях осъзнал напълно значението на това да му бъдат отнети повече от 20 години от живота," споделя актьорът. "Трябваше да убедя властите да ме пуснат там и те в крайна сметка се съгласиха."

Елба признава, че затворът съхранява "много лоши спомени" и и твърди, че „определено е обитаван от духове“.

"Чувах странни звуци през цялата нощ, но бях единственият човек там. Имах кофа, тънък матрак и одеяло. Оставиха светлините включени, както правели с Мандела, и не можах да спя много," разказва Елба.

Въпреки това, той оценява преживяното, добавяйки: "Беше ужасяващо, но ми помогна да се свържа по-дълбоко с Мандела."

