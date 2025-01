Дъщерята на Мадона с прозрачен тоалет и без сутиен в Париж (СНИМКИ)

Дъщерята на Мадона, Лурдес Леон, прикова погледите с дръзка визия по време на ревюто на Saint Laurent на Седмицата на модата в Париж.

28-годишната изпълнителка на Spelling се появи на събитието във вторник, облечена в прозрачен гащеризон без презрамки, под който носеше само черни прашки. За да прикрие частично смелия си тоалет, тя бе наметнала дълго черно кожено палто.

Аксесоарите към провокативния ѝ стил включваха черни сандали с тънки каишки, златно колие и масивни златни обеци халки.

Madonna’s daughter Lourdes Leon lets it all hang out in fishnet catsuit at Saint Laurent Homme show https://t.co/NACfyZi2vW pic.twitter.com/L3WsPpQVVb

По време на събитието Лурдес използва ръката си, за да прикрие частично разголената си гръд, докато позираше за фотографите пред входа на модната зала.

Известна със сценичното си име Lolahol, дъщерята на актьора Карлос Леон очевидно е превърнала дантелените гащеризони в своя запазена марка. През годините тя многократно е избирала този стил за различни официални събития.

Madonna's daughter Lourdes Leon goes BRALESS in a sheer catsuit as she joins modest Zoe Kravitz and Iris Law at Saint Laurent's PFW show



Lourdes Leon went braless in a racy sheer catsuit as she led the stars at Saint Laurent's Paris Fashion Week show on Tuesday. pic.twitter.com/ssvIF2ZWQ0