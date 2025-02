20-годишната дъщеря на Чарли Шийн и Денис Ричардс печели милиони от OnlyFans

Сами Шийн, дъщерята на холивудските звезди Чарли Шийн и Дениз Ричардс, е натрупала състояние от над 3 милиона долара чрез платформата OnlyFans, съобщава Daily Mail.

„Сами се справя блестящо – нейните снимки са изключително популярни и вече е милионерка“, разкрива вътрешен източник пред медията.

20-годишната инфлуенсърка не само печели внушителни суми, но и вече е инвестирала в свой собствен дом и автомобил, твърди източникът.

Освен успешния си акаунт в OnlyFans, Сами участва и в новото риалити шоу на известната си майка – Denise Richards & Her Wild Things, чиято премиера е насрочена за 4 март по Bravo.

Charlie Sheen and Denise Richards’ daughter Sami, 20, has already made over $3M on OnlyFans: report https://t.co/LeEhUCaUSi pic.twitter.com/8iBghlZaIm