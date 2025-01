Децата на Парис Хилтън направиха своя дебют на червения килим (ВИДЕО)

Парис Хилтън, която тази година навърши 43 години, представи за първи път двете си деца на червения килим по време на събитието Young Hearts Friends Fest на организацията God's Love We Deliver, което се проведе в емблематичния Museum of Ice Cream в Ню Йорк на 28 януари.

Гордата майка позира усмихната пред камерите с дъщеря си Лондон, на 14 месеца, и сина си Финикс, на 2 години, които държеше в прегръдките си. Малката Лондон беше в розов тоалет, съчетаващ ефирна пола и розови панделки в косата, перфектно допълвайки стила на майка си. Финикс, от друга страна, бе облечен в синьо костюмче и сиви обувки.

They got it from their mama. 💕 Paris Hilton brought Phoenix and London to their first red carpet for the third annual God's Love We Deliver Young Hearts Friends Fest: Ice Cream Social. pic.twitter.com/9Nf8t4vBSU