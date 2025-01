Откриха елементи на живот на близък до Земята астероид

През октомври 2020 г. космическият апарат OSIRIS-REx, с размерите на ван, направи кратко кацане върху повърхността на астероида Бену – небесно тяло с диаметър 525 метра, намиращо се на 320 милиона километра от Земята. Мисията на НАСА не се ограничи само до орбитиране и заснемане на астероида в продължение на две години, но включваше и събиране на ценна проба от прах и малки скални частици от рохкавата му повърхност.

През септември 2023 г. капсула, съдържаща тази безценна проба, се завърна на Земята и кацна в пустинята на щата Юта, САЩ. Оттогава международен екип от учени усилено изследва приблизително 120 грама материал, събран от Бену.

Откритията бяха представени в две нови научни статии, публикувани в Nature и Nature Astronomy. Те разкриват, че на родителското тяло на Бену е имало наличие на вода и предлагат нови прозрения за химията на ранната Слънчева система.

The Bennu samples contain amino acids — the building blocks of proteins — including 14 of the 20 that life uses to create proteins here on Earth. In addition, the samples contain all five of the nucleobases that encode genetic information in DNA and RNA.https://t.co/HUbrXpHCFM pic.twitter.com/oLXe4y1dB8