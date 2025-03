Археолози откриха първия скелет с мистериозно боядисани зъби в Китай

Останките на млада жена, живяла и починала преди повече от 2000 години в Китай, привлякоха вниманието на учени от цял свят заради необичайна и уникална находка. Археолозите откриха следи от яркочервен минерал – цинобър (живачен сулфид) – върху зъбите ѝ, нещо невиждано досега при древни човешки останки.

Минералът цинобър, известен със своя наситен червен цвят и токсично съдържание на живак, е откриван често в погребални обекти и е бил използван в шамански и медицински практики. Но екип от учени, водени от Сен Ю от университета Джилин в Китай, смята, че в този случай минералът е използван още докато младата жена е била жива.

„Предполагаме, че цинобърът е бил смесен със свързващи вещества и използван за боядисване на зъбите ѝ още приживе. Това е единственият известен случай на умишлено оцветяване на зъби в червено с използването на биотоксично вещество. Макар и единичен случай, неговата значимост има потенциал да осветли културните практики не само в тази област, но и в по-широк мащаб“, обясняват изследователите.

