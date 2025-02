Почина звезда от Karate Kid и Deadwood

Легендарният актьор Питър Джейсън, известен с участието си в телевизионния сериал Deadwood и редица емблематични филми, почина на 80-годишна възраст. През кариерата си той има над 270 актьорски кредита, включително роли в Карате кид, Mortal Kombat и Джурасик свят: Рухналото кралство.

Новината за кончината на Джейсън разтърси Холивуд, като много негови колеги и приятели изразиха тъгата си в социалните мрежи. Легендарният режисьор на хорър филми Джон Карпентър написа в X: „Питър Джейсън, един от най-великите характерни актьори в киното, ни напусна. Първият му филм беше Rio Loboна Хауърд Хоукс. Беше мой скъп приятел и ужасно ще ми липсва.“

Peter Jason, voice actor of Gears of War fan favourite Dizzy has sadly passed away. A prolific character actor, he also featured in the acclaimed series Deadwood, and the 1988 classic They Live.



He'll live on through his roles, including Dizzy! #GearsofWar pic.twitter.com/Z5jU1JFMVJ