Представителят на Естония на Евровизия 2025 ядоса Италия с подигравателна песен (ВИДЕО)

Подготовката за Евровизия 2024 едва започна, но напрежението вече се нажежава. Италия и Естония влязоха в конфликт, след като естонският рапър Томи Кеш бе избран да представи страната си с песента "Espresso Macchiato", която включва стереотипни препратки към италианците.

Това се случва само дни след като BBC попадна в центъра на друг скандал, свързан с песента на Малта, в която изглежда се повтаряха неприлични фрази.

Националната селекция на Естония избра Томи Кеш за представител на страната на Евровизия 2024, която ще се проведе през май. В песента си той влиза в образа на италианец на име Томазо, който рапира с преувеличени акценти и използва клишета, свързани с италианската култура.

„Ciao bella, аз съм Томазо, пристрастен към тютюна. Mi like mi coffee, very importante“, пее той в началото на песента.

По-нататък в текста се споменават и други стереотипи, като манията по лукса, мафията и италианската храна:

„Mi like to fly privati with twenty-four carati, also mi casa very grandioso. Mi money numeroso, I work around the clocko, that's why I'm sweating like a mafioso.“

Фразите, правещи препратка към италианската мафия, предизвикаха гняв в част от италианската общественост, включително в политическия спектър.

Един от най-гласовитите критици на песента е сенаторът от крайнодясната партия "Лига" Джан Марко Чентинайо, който пусна плакат с образа на Томи Кеш и надпис „Който обижда Италия, трябва да бъде изключен от Евровизия“. В Instagram той добави: „Този певец трябва да дойде в Италия, за да види как добрите хора работят, преди да пише толкова глупави песни, пълни със стереотипи.“

Освен политиците, на темата реагира и италианската организация за защита на потребителските и гражданските права Codacons, която излезе с официално изявление. „Въпреки че свободата на художествено изразяване е основен принцип на събития като Евровизия, ние не можем да пренебрегнем факта, че тази песен обижда една нация и цяла общност.“

Организацията постави под въпрос дали е „подходящо“ да се допуска песен, която може да се възприеме като обидна в конкурс, следен от милиони зрители по целия свят.

„Гневът на много граждани е разбираем, тъй като песента съдържа клишета за Италия – кафе, спагети, но най-вече връзките с мафията и демонстрацията на лукс. Това внушава образ на италианците като хора, обвързани с организираната престъпност.“

Въпреки бурната реакция на някои политици и организации, много италианци в социалните мрежи не възприеха песента като обидна, а дори я намериха за забавна. Под видеото в YouTube се появиха коментари като: „No stresso, no stresso, don't need to be depresso“ (без стрес, не бива да си депресиран) – като италианец мисля, че ще си татуирам този принцип.“

Друг потребител написа:

„Като италианец намирам за смешно, че някои хора са обидени от „Espresso Macchiato“. Песента не осмива Италия – тя осмива начина, по който чужденците си представят италианците. Това е преувеличена, иронична версия на чуждата представа за нас, а не атака срещу културата ни. Никой разумен човек не би я приел насериозно.“

Все още няма официално становище дали Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) ще предприеме някакви действия срещу естонската песен. Феновете на конкурса обаче ще имат възможността сами да решат дали песента е обидна или просто хумористична, когато Томи Кеш изпълни "Espresso Macchiato" на живо по време на 69-ото издание на Евровизия в Базел, Швейцария.

Полуфиналите ще се проведат на 13 и 15 май, а големият финал ще бъде на 17 май в зала St. Jakobshalle.