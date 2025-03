Селин Дион празнува 57-ия си рожден ден днес

Днес, 30 март, Селин Дион отбелязва своя 57-и рожден ден. Канадската певица, родена през 1968 година, е не само една от най-големите звезди на поп музиката, но и символ на сила и вдъхновение за милиони хора по света.

През кариерата си тя е спечелила многобройни награди и признания, като хитовете ѝ „My Heart Will Go On“ и „The Power of Love“ остават незабравими за поколения почитатели.

Освен като невероятен талант, Селин е известна със своята сила в личния живот. След смъртта на съпруга си Рене Ангели през 2016 година, тя продължи да се изправя пред трудностите с изключителна устойчивост, като същевременно се посвещава на децата си и на кариерата си.

През последните години, след като ѝ беше поставена диагнозата „синдром на скования човек“, Селин показва на света, че няма нищо, което да я спре. Това състояние, което причинява болезнени мускулни спазми и втвърдяване на мускулите, не я е отказало да се върне на сцената. Тя направи забележително завръщане на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, когато изпълни изключително емоционалната песен на Едит Пиаф „L'Hymne à l’amour“, демонстрирайки невероятна сила и воля. Това беше първото ѝ публично изпълнение след диагнозата.

Въпреки здравословните предизвикателства, Селин не спира да се бори и да надминава всяко препятствие с неизчерпаема решителност. Според неотдавнашни слухове, тя може да участва в Евровизия 2025, което би било второ участие за нея в този конкурс, след като през 1998 г. представи Швейцария. Мориц Щадлер, изпълнителен копродуцент на Евровизия 2025, намекна за възможността тя да се върне на сцената, като я нарече „легенда“ и спомена, че планират „невероятни неща“ за предстоящото шоу.

