Хуманоиден робот изпълни предно салто (ВИДЕО)

Хуманоиден робот, разработен от китайската компания "Енджин Ей Ай" (EngineAI), е изпълнил каскада с предно салто, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Компанията е успяла да изчисли с точност динамичния баланс и моментното ускорение, позволявайки на робота да поддържа стабилност по време на салтото и да се приземи гладко.

Демонстрацията показва, че освен грациозно и стабилно ходене, роботът притежава и високоскоростни динамични способности. В сравнение със задните салта предните изискват роботът да има по-голям динамичен баланс, мигновено ускорение и прецизен контрол на приземяването.

In a world first, a Chinese humanoid robot successfully performed a front flip stunt in south China's Shenzhen on Sunday, highlighting its high-speed dynamic capabilities and powerful algorithm. The homegrown robot EngineAI can precisely calculate the dynamic balance and… pic.twitter.com/0T5MERPS1i