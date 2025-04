Сестрата на Фреди Меркюри тайно изкупува негови лични вещи, продавани от бившата му

Семейна драма се разиграва около наследството на легендарния фронтмен на Queen – Фреди Меркюри. Сестра му Кашмира Булсара се опитва да си върне лични вещи на певеца, след като неговата бивша партньорка и дългогодишна приятелка Мери Остин ги е предложила на търг. Според британски медии, Кашмира и синът ѝ Джамал Зук са наддавали анонимно на търг, организиран от аукционната къща Sotheby’s, за да избегнат конфликт с Остин.

Freddie Mercury said to Mary Austin in his will: “If things had been different you would have been my wife, and this would have been yours anyway.” (1984) pic.twitter.com/xh1IHtVS3e