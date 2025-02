Брайън Адамс включи България в световното си турне – ето кога и къде ще е концертът

Брайън Адамс включи София в световното си турне Bare Bones Live, съобщават организаторите от Nucoast Concerts.. Събитието ще е в зала „България“ на 29 април, предава БТА.

След концерта в зала „Арена 8888 София“ през 2023 г., Брайън Адамс се завръща, за да подари на феновете си едно много лично, различно и незабравимо изживяване, коментират организаторите.

По думите им, освен с емблематичните песни oт албума Bare Bones, специалният концерт ще изненада публиката и с някои от най-новите парчета от предстоящия нов албум на изпълнителя Roll With The Punches, който дебютира в няколко класации във Великобритания с едноименния сингъл, изстрелвайки канадския рокаджия по върховете на класациите за първи път от половин десетилетие насам. Несъмнено това дава силна заявка, че българската публика ще се срещне отново с канадския певец и текстописец в творчески подем, допълват от Nucoast Concerts..

„Това ще е един изключителен концерт, който всеки меломан би искал да си подари. Единственото неприятно в случая е, че местата са много ограничени, но идеята на цялото турне на Брайън Адамс е да предложи на най-големите си фенове едно ексклузивно музикално изживяване.“, казва Климент Йончев от KeyCom.

Брайън Адамс и концертите му обикалят света близо четири десетилетия. Музиката му е достигала до номер 1 в над 40 страни и е отличена с множество награди, сред които 3 номинации за „Оскар“, 5 номинации за „Златен глобус“, награда „Грами“ и 20 награди „Джуно”, а освен това е награден с Орден на Канада. През 2018 г. Адамс влиза в света на музикалния театър, като участва в написването на песните за мюзикъла „Хубава жена“ (“Pretty Woman: The Musical”). През 2022 г. издава 16-я си студиен албум So Happy It Hurts. Той презаписва някои от най-известните си песни и издава двоен албум “Classics” през 2023 г., а в последствие издава и бокс-сет от три албума от творчеството си в The Royal Albert Hall. През август 2024 г. Брайън Адамс създава Bad Records, собствен продуцентски лейбъл с лимитирана селекция 7“ плочи, дигитален сингъл и два видеоклипа към песните Rock And Roll Hell и War Machine, които са част от предстоящия му нов албум.