За първи път: SpaceX прати в Космоса кораб с изцяло цивилен екипаж ВИДЕО

SpaceX изстреля своя космически кораб Crew Dragon в понеделник като част от частно финансираната мисия Fram2, която ще изпрати изцяло цивилен екипаж в полярна орбита за първи път.

Излъчването се осъществи в акаунта на компанията в социалната мрежа X.

Екипът се състои от четирима души: предприемачът Чун Уанг (Малта), филмовият режисьор Янике Микелсен (Норвегия), специалистът по роботика Рабеа Роге (Германия) и професионалният пътешественик Ерик Филипс (Австралия).

Мисията ще продължи между три и пет дни, през които екипът ще проведе серия от научни тестове, включително рентгеново изследване в космоса, серия от упражнения за изследване на запазването на мускулната и костната маса и експеримент за отглеждане на гъби в микрогравитация.

Космическият кораб навлезе успешно в орбита и ще прелети над Северния и Южния полюс на планетата. Полетът ще се извършва на височина до 450 км.

Представител на SpaceX отбеляза, че мисията е важен момент за развитието на комерсиалните космически полети и ще отвори нови възможности за бъдещ космически туризъм.

