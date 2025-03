Парис Хилтън изненадa феновете си с ново амплоа (ВИДЕО)

Парис Хилтън отново доказва, че не се страхува да излиза извън рамките на очакваното. Световноизвестната наследница, която вече е певица, актриса, риалити звезда, автор, парфюмерист, DJ и подкастър, сега прави неочакван завой в кариерата си, навлизайки в света на истинските престъпления.

Хилтън обединява сили с iHeartRadio за нов подкаст, посветен на разследването на ужасяващо престъпление. My Friend Daisy разказва трагичната история на Дейзи Де Ла О – 19-годишно момиче, което е убито през 2021 г. Разтърсващият случай е разрешен благодарение на детективи-любители от TikTok, които използват социалните мрежи, за да разкрият самоличността на убиеца.

Подкастът, продуциран от Хилтън, е дело на награждавания журналист Джен Суон. Десетте епизода проследяват детайлно убийството на Дейзи, извършено пред нейния апартамент в Комптън. Премиерата е насрочена за 26 март.

