Осмяха новия подкаст на Меган Маркъл още преди излизането му

Меган Маркъл отново е в центъра на вниманието със своя нов подкаст Confessions of a Female Founder, но още преди излизането му на 8 април той вече предизвика разнопосочни реакции. Това се случва само няколко седмици след вълната от критики към нейното кулинарно предаване With Love, Meghan по Netflix, пише Newsweek.

Обявяването на подкаста предизвика бурни реакции в интернет, като мнозина се запитаха дали обществото има нужда от още един проект на херцогинята на Съсекс. Подкастърът Зак Питър публикува видео в TikTok, в което иронизира новото ѝ начинание:

"В кой век живеем? 2016? Първо ни даде своеобразно Pinterest кулинарно шоу от 2015 г., а сега навлиза в "girl-boss" ера с подкаст, който не е толкова различен от Archetypes."

Видеото на Питър събра над 90 000 гледания и 7 000 харесвания, като реакциите бяха предимно критични. „Не искам да я хейтвам, но това вече е прекалено. Публиката я намира за все по-непоносима“, добави той.

Критиките към Маркъл не идват само от социалните мрежи. Водещата на Fox News Лаура Инграм също коментира подкаста с насмешка: „О, не! Още един подкаст от Меган Маркъл? Достатъчно вече!“. Тя дори предложи алтернативно име за шоуто: „Insufferable (Непоносима)“.

Въпреки негативните коментари, With Love, Meghan все пак влезе в Топ 10 на Netflix, за разлика от някои от последните проекти на принц Хари като документалните Polo и Heart of Invictus. Това означава, че независимо от критиките, Меган все още има лоялна аудитория.

