Неиздадена музика на Еминем е открадната и продадена онлайн

Бивш студиен инженер е обвинен в кражба и разпространение на неиздадени песни на Еминем, съобщиха федералните прокурори в САЩ, предава SkyNews.

Според разследването, над 25 неиздадени песни на детройтския рапър са били разпространени онлайн без негово съгласие или това на лейбъла му Interscope Capital Labels Group.

Федерална жалба посочва, че 46-годишният Джоузеф Стрейндж от Мичиган е обвинен в нарушение на авторските права и незаконен междущатски транспорт на крадени стоки.

Изпълняващата длъжността прокурор на САЩ в Детройт, Джули Бек, заяви, че Стрейндж, който е загубил работата си в студиото на Еминем през 2021 г., може да получи до 15 години затвор, ако бъде признат за виновен и по двете обвинения. Той отрича вината си.

Според документите, музиката е била съхранявана на защитени с парола твърди дискове в сейф в студиото на Еминем, намиращо се в предградието Фърндейл, Детройт.

Eminem’s ex-sound engineer, Joseph Strange, is charged with stealing & selling the rapper’s unreleased music from password-protected hard drives.



FBI identified individuals who bought & leaked songs online, including buyer Doja Rat, who paid $50k. They also seized Strange’s hard… pic.twitter.com/SUjaN299qL