Как е изглеждала Антарктида, преди да бъде покрита с лед? (СНИМКА)

Антарктида някога е била пищна и процъфтяваща земя, пълна с праисторически живот. Трудно е да си го представим днес, когато континентът е скрит под слой лед с дебелина няколко километра. Под този лед обаче лежат древни пейзажи, които никога не са виждани от човешко око.

Но въпреки че никога не сме виждали тази скрита земя, това не означава, че тя завинаги ще остане неизвестна. От години учени от Британската антарктическа служба (British Antarctic Survey) провеждат изследвания, летейки над замръзналия континент и използвайки радари, звукови вълни и гравитационно картиране, за да изучат формите на скалната основа под леда.

Тяхната най-нова карта на Антарктида, наречена Bedmap3, предлага най-подробния поглед към скрития релеф на континента, разкривайки планински вериги, древни речни корита, дълбоки басейни и ниски, просторни равнини.

The most detailed map yet of Antarctica’s hidden landscape has been unveiled.



Bedmap3 reveals towering mountains, deep canyons & the thickest ice ever recorded - providing a vital tool to study how the continent may respond to climate change.https://t.co/LoZsbuEcT7 pic.twitter.com/ev1c0g1jAI