Елтън Джон с остра критика: X Factor е най-ужасното нещо в музикалната индустрия

Легендарният музикант Елтън Джон отправи остри критики към шоутата за таланти като X Factor, определяйки внезапната слава, която носят, като „най-лошото нещо, което може да се случи на един артист в музикалната индустрия“.

77-годишната музикална икона, която предстои да издаде новия си албум „Who Believes In Angels“ на 4 април съвместно с американската певица и негова близка приятелка Бранди Карлайл, даде ценни съвети към младите артисти в интервю за списание Rolling Stone.

„Продължавайте да свирите на живо. Това е единственият начин да се подобрите като музиканти и автори на песни“, казва изпълнителят, чието истинско име е Реджиналд Дуайт. „Няма значение дали ще свирите пред 40 души. Колкото повече опит натрупате, свирейки пред малко публика или дори пред никого, толкова по-добре ще бъде за вас в бъдеще.“

Елтън Джон си припомня началото на своята кариера, когато често е свирил пред почти празни зали и малки клубове. „Именно този опит ми даде здрав гръбнак и ме подготви за славата. Моменталната слава по телевизията, без опит на сцената, е пагубна. Озоваваш се пред публика, но не можеш да се справиш с напрежението. Рискувайте. Свирете в клубове и кръчми“, категоричен е той.

Елтън, който започва кариерата си на едва 15 години като пианист в малък бар близо до дома си в Пинър, Северозападен Лондон, признава, че не може да живее без музиката. „Музиката почти ме уби, но тя също ме спаси и продължава да ме поддържа жив. Вдъхновява ме не толкова музиката от миналото, макар да слушам джаз, а музиката на бъдещето, младите таланти, които идват“, споделя легендарният артист.

Бранди Карлайл, която работи с Елтън по новия албум, също не пести комплименти към своя приятел: „Той е изключително забавен, умът му е остър като бръснач, а знанията му за музиката са енциклопедични. Винаги е готов да помогне на младите артисти, щедър е и невероятно приятен за компания.“

В последната песен от албума – „When This Old World Is Done With Me“ – Елтън пее за собствената си смърт, признавайки, че напоследък често размишлява за своята преходност. „Когато си на 77 години, имаш семейство и две деца, трябва да си реалист. Не обичам да говоря за това, но времето ми не е безкрайно“, откровен е певецът.

Елтън Джон и неговият съпруг Дейвид Фърниш са родители на две деца. Въпреки че звездата говори за крайността на живота, неговата страст към музиката и подкрепата към новото поколение музиканти продължават да го вдъхновяват.