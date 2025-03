Зрението на Елтън Джон се е влошило толкова, че е опростил автографите си

Величината в музиката, 77-годишният Сър Елтън Джон, разкри съкрушителна истина за своето влошаващо се зрение, което го възпрепятства да дава автографи по начина, по който почитателите му са свикнали. През декември миналата година, по време на посещение в театралната постановка The Devil Wears Prada на лондонския Уест Енд, заедно със своя съпруг Дейвид Фърниш, певецът призна пред публиката: „Загубих зрението си и не мога да виждам сцената.“

Причината за драматичните промени е очна инфекция от миналото лято, която е отнела зрението му в дясното око, докато лявото му също не е в добро състояние. Според самия Елтън, той се намира в труден етап, а опасенията му са, че това може да попречи на работата му по новия албум Who Believes in Angels?, чиято премиерна дата все пак е насрочена за 4 април.

За съжаление, вследствие на проблемите си със зрението, Сър Елтън бе принуден да направи болезнен компромис около лимитираните издания на албума, които трябваше да включват обичайния му подпис. Вместо подробния автограф, който почитателите познават, певецът вече се подписва само с главната буква E, последвана от малка буква Х, символизираща целувка, пише британският вестник The Sun.

В края на миналата година Елтън Джон за първи път заговори открито за критичното си състояние. „Загубих зрението си и не мога да виждам сцената“, каза той пред публиката, обсъждайки затрудненията, които изпитва в момента. Въпреки че не успявал да гледа спектаклите, той сподели, че се радва да ги чува и все пак намира начин да присъства на някои представления заедно с Фърниш.

Само месец по-рано, в друго емоционално интервю, певецът разказа, че през юли е получил инфекция в дясното око, която е довела до трайна загуба на зрение, а лявото му око също не е в оптимална форма. „Чудя се как ще работя в студиото, след като не мога дори да виждам текста“, сподели с тъга великият музикант.

По-рано този месец Елтън Джон гостува в The Graham Norton Show заедно с певицата Бранди Карлайл, за да представят новата си песен Who Believes In Angels?. Тогава британската легенда трогна зрителите, разказвайки как се е разплакал за цели 45 минути, след като осъзнал, че текстът, написан от дългогодишния му сътрудник Бърни Топин, говори за собствената му смърт.

„Разбрах, че песента е за края на моя живот. Аз вече съм на 76 години и имам семейство – съпруг и деца. Това ме накара да се замисля колко време ми остава. Загубих самоконтрол за около 45 минути и трябваше да ме успокояват. На следващия ден вече успях да запиша вокалите.“, сподели откровено британската музикална легенда.