Сензационно откритие в Египет: Откриха огромен подземен комплекс под пирамидите в Гиза

Пирамидите в Гиза винаги са били символ на загадъчност и древна мистерия. Но последните научни открития разкриват, че това, което виждаме над земята, може да е само върхът на нещо много по-мащабно и тайнствено, намиращо се под повърхността.

С изумление археолози съобщиха, че под централната пирамида на фараона Хефрен съществува сложна мрежа от тунели, колони, проходи и огромни подземни помещения. Вероятно подобни структури съществуват и под останалите две пирамиди.

Откритието е направено чрез радарна сателитна технология (SAR), използвана от учени от Университета на Стратклайд в Глазгоу и италианския Университет в Пиза.

Коррадо Маланга, част от екипа, обяснява: „Когато увеличихме изображенията, открихме нещо, което може да се определи като истински подземен град – цял един свят, състоящ се от множество структури.“

Според Маланга и колегата му Филипо Бионди, тези структури се спускат на около 2,1 км дълбочина, много по-дълбоко, отколкото се простират самите пирамиди. Това подсказва, че подземната инфраструктура вероятно е по-древна от самите пирамиди, които са изградени преди около 4500 години.

Триизмерните изображения, получени с помощта на синтетично апертурен радар, разкриват пет големи структури в основата на средната пирамида. Предназначението на тези обекти остава загадка, но между тях съществуват геометрично подредени проходи.

Най-впечатляващи са осем вертикални колони, които се спускат на 648 метра под повърхността до две огромни кубични зали с размери около 80 метра всяка. Общата височина на пирамидата на Хефрен заедно с тези структури достига 864 метра – повече от най-високата съвременна сграда, Бурдж Халифа в Дубай.

Тази необикновена прецизност на строителството, съчетана с почти невъзможната технологична сложност за времето си, отваря множество нови въпроси. Как е възможно тези съоръжения да са били построени 2500 години преди новата ера?

