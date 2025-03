Откриха скелети в египетски пирамиди, които могат да пренапишат историята

Учени направиха изненадващо откритие на скелети, намерени в древни пирамиди на територията на Судан, което поставя под съмнение широко приетите представи за египетските погребални традиции.

Дълго време се е смятало, че погребението в пирамида е било чест, запазена единствено за богатите благородници и владетели. Новите находки обаче показват различна картина: сред останките в пирамидите в археологическия обект Томбос (северен Судан) са открити скелети на хора, чиито кости ясно говорят за тежък физически труд.

Изследователите установяват, че тези хора не са се радвали на живота на привилегированата класа. Вместо това те са били работници, извършвали физически натоварващи дейности. Въпреки това обаче, те са били погребани редом до елита.

„Пирамидите, които се считаха за последния дом само на най-високопоставените хора, вероятно са включвали и работници с по-нисък социален статус“, казват учените. „Нашият анализ показва, че гробниците разкриват сложна картина от физически активни и по-малко активни индивиди, погребани заедно.“

Експертите предполагат, че това откритие може да промени цялостното разбиране за древноегипетските погребални практики.

Археологическият обект Томбос е разположен в северната част на съвременен Судан, близо до бреговете на река Нил. Този район става важен колониален център след завладяването на Нубия от египтяните около 1500 г. пр. Хр.

