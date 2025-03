Една икона на 60: Днес Сара Джесика Паркър празнува своя юбилей

На 25 март 2025 г. Сара Джесика Паркър навършва 60 години – една от онези кръгли годишнини, които карат дори най-заетите холивудски звезди да се спрат за миг и да погледнат назад. А каква гледка само! Шест десетилетия, от които над четири пред камерата, десетки филми, модни колаборации, театрални роли и разбира се – емблематичната Кари Брадшоу.

Символ на нюйоркската жена – модерна, свободна, емоционална и непредвидима – Паркър отдавна се е превърнала в нещо много повече от актриса. Тя е културен феномен, модно вдъхновение и бизнес дама с усет към времето. Но кой е човекът зад дизайнерските обувки и разпалените монолози за любовта?

Малко известен факт е, че Сара Джесика Паркър е израснала в доста скромни условия. Родена в Охайо в семейство с осем деца, тя отрано научава какво значи упорит труд. “Ние бяхме бедни, но богатството ни беше в културата – ходехме на балет, на театър, четяхме книги,” споделя тя в интервю.

На едва 11 години дебютира на Бродуей в мюзикъла “Annie”, а оттам пътят ѝ към Холивуд е осеян с роля след роля – от “Footloose” до “L.A. Story”, като винаги запазва автентичността си и отказва да се подчинява на стандартите на индустрията.

Кари Брадшоу – Ролята, която промени всичко

През 1998 г. Паркър става лице на HBO сериала “Sex and the City”. Ролята на Кари Брадшоу – нюйоркска писателка със страст към обувки и неуспешни романси – я изстрелва в стратосферата на телевизионната слава. Четири награди “Златен глобус”, две “Еми”, милиони фенове по света и... съвсем нова представа за женската независимост в новото хилядолетие.

Сериалът, и особено героинята ѝ, се превръщат в символ на новия феминизъм – този, който не се страхува от любовта, секса или самотата, и който уважава правото на всяка жена да бъде каквато поиска.

След края на сериала (и последвалите филми), Паркър не се задоволява с носталгичен статус. Тя основава модна линия, става креативен директор на парфюмерийна марка, лансира своя винена селекция и остава активна на театралната сцена. През 2021 г. тя отново влиза в обувките на Кари в “And Just Like That...”, модерното продължение на Sex and the City, където, между другото, героините не крият възрастта си, а я носят с гордост.

Паркър е известна и със стила си извън екрана – често наричана “модна икона”, тя никога не се подчинява на тенденции, а ги създава. Нейната любов към обувките дори се материализира в собствен бранд – SJP Collection, който предлага луксозни модели, но с женски усет, а не просто дизайнерска претенция.

Днес Сара Джесика Паркър е не само активна професионално, но и вдъхновяващо откровена в отношението си към възрастта. “Не искам да изглеждам като на 35 – искам да изглеждам добре за моите 60,” казва тя. Не е почитател на пластичната хирургия, не крие сивите коси и често говори срещу възрастовата дискриминация в киното.

В личен план тя е омъжена за актьора Матю Бродерик вече над 25 години – един от малкото дълготрайни бракове в Холивуд. Двамата отглеждат три деца, далеч от светлината на прожекторите.

На 60 Сара Джесика Паркър не забавя ход. Планира нов театрален проект, продължение на “And Just Like That...”, и... кой знае още какво. С присъщото ѝ чувство за стил, остроумие и независим дух, тя доказва, че възрастта е просто число – а истинската стойност е в това как я изживяваш.

Сара Джесика Паркър не просто остарява красиво – тя го прави с класа, автентичност и без излишен шум. Нещо, което самата Кари Брадшоу със сигурност би описала в колонката си с думите: "Ако и на 60 мога да нося Маноло Бланик, да пия космополитън и да бъда себе си – значи всичко е точно както трябва."