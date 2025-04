Почина актьорът, изиграл Денис Белята (СНИМКА)

Отиде си Джей Норт, легендарният актьор, изиграл ролята на русокосия пакостник Денис Белята. Той си отиде на 73-годишна възраст.

Според информация, споделена от дългогодишната му приятелка Лори Джейкъбсън и букърът му Бони Вент, Норт е починал в неделя в дома си в Лейк Бътлър, Флорида, след продължителна борба с рак на дебелото черво.

„Имаше сърце, голямо колкото планина, и обичаше приятелите си безкрайно. Често ни се обаждаше и винаги завършваше разговора с думите: ‘Обичам ви с цялото си сърце’“, спомня си Джейкъбсън в трогателен пост във Facebook.

Джей Норт е едва на шест години, когато е избран за ролята на чаровния пакостник в ситкома на CBS – телевизионна адаптация на популярния комикс на Ханк Кечъм. Действието в „Денис Белята“ се развива в идилично американско предградие, където героят на Норт, облечен често в раирана блузка и гащеризон, непрестанно вдига на крак възрастния си съсед Джордж Уилсън (в ролята Джоузеф Кърнс). Търпеливите родители на Денис се изпълняваха от Хърбърт Андерсън и Глория Хенри.

Популярният сериал се излъчва всяка неделя до 1963 г., когато е свален от ефир, но продължава да се радва на огромен успех в продължение на десетилетия.

По-късно Норт се изявява в редица телевизионни продукции, сред които „The Man from U.N.C.L.E.“, „The Lucy Show“, „My Three Sons“, „Lassie“ и „The Simpsons“. На голям екран се появява във филми като „Maya“ (1966), „The Teacher“ (1974) и „Dickie Robert: Former Child Star“ (2003).

Джей Норт оставя след себе си третата си съпруга Синди и трите ѝ дъщери, които той отглеждаше като собствени. Днес феновете на телевизионната класика „Денис Белята скърбят за човека, чиято неукротима детска енергия вдъхна живот на емблематичния пакостник и донесе радост на поколения зрители.