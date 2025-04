В Хавай откриха нов вид месоядна гъсеница, която „се облича“ в останките от плячката си (ВИДЕО)

Учени откриха нов вид месоядна гъсеница, която буквално „се облича“ в останките на плячката си, и е наречена „колекционер на кости“, предаде АП, цитирана от БТА.

Странното насекомо се среща само на хавайския остров Оаху. То пълзи по паяжини, храни се с хванати насекоми и украсява копринената си обвивка с части от телата им. Има и други месоядни гъсеници, които „правят много странни неща, но това е най-интересното“, каза авторът на изследването Дан Рубиноф от Хавайския университет в Маноа. Учените смятат, че обвивката може да действа като камуфлаж, позволявайки на гъсеницата „под прикритие“ да се угощава необезпокоявана с хванатите в капана на паяка насекоми.

