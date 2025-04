Озадачаваща масивна черна дупка се събуди

На 300 милиона светлинни години от Земята, в сърцето на една привидно обикновена галактика в съзвездието Дева, се разиграва космическа мистерия, която привлича вниманието на научната общност. Астрономи съобщават за неочакваната „активация“ на масивна черна дупка в галактиката SDSS1335+0728, която внезапно започва да излъчва интензивни рентгенови импулси с почти регулярна честота — феномен, известен като квазипериодични изригвания (QPEs).

Това необичайно поведение, наблюдавано за първи път в края на 2019 г., ескалира през февруари 2024 г., когато международен екип под ръководството на д-р Лорена Ернандес-Гарсия от Университета във Валпараисо (Чили) започва детайлно проследяване на явлението. Екипът използва някои от най-модерните инструменти за наблюдение на Вселената – рентгеновите телескопи XMM-Нютон (ЕКА), NICER, Swift и Chandra (НАСА), за да изследва енергийния подпис на черната дупка.

„Това е изключително рядка възможност – наблюдаваме как черна дупка се „събужда“ в реално време“, споделя Ернандес-Гарсия. Явлението, освен че е научен пробив, е и визуален спектакъл в рентгеновия спектър.

