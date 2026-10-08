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Заплахата в Черно море: какво (не) стана ясно след КСНС
  Тема: Украйна

Заплахата в Черно море: какво (не) стана ясно след КСНС

8 Октомври, 2026 23:01 607 21

  • емилия милчева-
  • кснс-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • румен радев-
  • илияна йотова

България не знае кой е изпратил дроновете и защо са насочени да ударят двата кораба. Но пък е уверена, че непосредствена заплаха няма.

Заплахата в Черно море: какво (не) стана ясно след КСНС - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Румен Радев знае чий е Крим, но все още не знае чии са дроновете, поразили два граждански кораба в изключителната икономическа зона на България.

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След заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), свикан 36 часа след атаките, българското правителство продължава да твърди, че не може да установи дали дроновете са руски или украински. Премиерът Радев вече казва, че товарът и посоката на движение на корабите дават основания за хипотеза, сочеща Русия "логично погледнато", но конкретни доказателства няма.

Логиката идва от товарите. Единият кораб - ABAL, превозва зърно към Истанбул. Потъналият ALFA WATAN е натоварил в египетско пристанище сол за Украйна, откъдето е трябвало да превози зърно обратно за Египет. Той потъва за три минути заедно с 9-членния си екипаж, най-младият от които е на 19 години. Другият кораб се запалва, а двама моряци са тежко ранени.

Заплаха няма, заплаха има

Държавата не знае кой е изпратил дроновете, откъде са дошли и защо са насочени да ударят тези два кораба, единият натоварен със зърно, а потопеният - със сол за Украйна. Но е уверена, че неизвестният извършител не заплашва България.

Въпреки това КСНС е констатирал увеличени заплахи за критичната инфраструктура и сериозни предизвикателства пред защитата ѝ. Затова ще се вземат и допълнителни мерки като засилено наблюдение в Черно море, противодействие на безпилотни системи и развитие на необходимите отбранителни способности. Непосредствена заплаха няма, обаче отбраната срещу нея трябва да бъде подсилена.

Само няколко часа преди КСНС Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година - документ, който трябва да съдържа оценка за рисковете, опасностите и заплахите пред страната. Какво точно е записано в него за войната в Украйна, Русия и сигурността в Черно море засега не може да се разбере. Одобреният на 7 октомври доклад все още не е публикуван. В предишния доклад за 2024 година Русия беше назована без колебания - и заради рисковете, произтичащи от действията ѝ, и във връзка с хибридните заплахи, дезинформацията и Черноморския регион.

Сега артикулирането на името на нападателя на корабите е заседнало някъде между логиката на Радев и интуицията на военния му министър, който каза по bTV, че има "вътрешно убеждение чии са дроновете", но без доказателства няма как да го сподели.

Вероятно тези доказателства ще се търсят дълго време. След запитване от българското правителство Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) е предложила "абсолютно безвъзмездно" да изследва отломките на потъналия кораб за останки от дроновете. Едва след това властта ще може да каже чий е дронът.

България и Румъния поискаха и спътникови данни от ЕС. В същото време пряка комуникация с украинските военновъздушни сили и служби за сигурност, която би могла да даде информация за използваните дронове, не е имало, твърди Румен Радев.

Агресорът изчезва и като причина

Агресорът изчезва не само като име, но и като причина. КСНС приема, че "най-голямата гаранция за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня" и използването на политически и дипломатически канали за мир, като България трябва активно да участва в този процес.

Излиза, че рисковете не са следствие от руската агресия и разширяването на военните действия в Черно море, а "пряко следствие" от липсата на дипломатическо уреждане на конфликта, както го определи президентът Йотова.

"Демократична България" (ДБ) е предложила България изрично да препотвърди декларацията, подписана в ООН от 51 държави (включително България), настояваща за незабавно прекратяване на огъня и започване на реални мирни преговори, но предложението не е било прието.

Не е прието и другото предложение на ДБ - България да изпрати дипломатическа нота до Москва за грубо нарушение на международното морско право и да поиска гаранции, че подобни атаки няма да се повторят.

За сметка на това КСНС разпредели грижите за българската сигурност между съюзници и международни организации. От НАТО се очаква подкрепа по "Източен страж", от ЕС - механизъм за сигурно корабоплаване, от ООН - правна и техническа оценка на атаките. С Румъния и Турция ще се търсят общи мерки за безопасността на търговските кораби, а на черноморските държави България ще предлага мораториум върху военните действия. Само от Русия няма да поиска нищо. А Москва използва това мълчание, за да разпространява своите пропагандни версии за случилото се.

Когато София мълчи, Москва говори

Руското посолство заяви, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили и също призова да се чакат резултатите от разследването, за да бъде установена "националността" на дроновете. Паралелно руски пропагандни канали започнаха да разпространяват версии за "украинска провокация", "сенчест украински флот" и опит България и Румъния да бъдат въвлечени във войната.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган не изчака България да приключи с търсенето на доказателства, а разговаря с Владимир Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море - да не бъдат атакувани граждански кораби.

Кой застана до Радев

Заседанието на КСНС се превърна от съвет по национална сигурност в снимка на вътрешнополитическо пренареждане. Против общата декларация се обявиха ДБ, "Продължаваме промяната", ДПС и "Възраждане", а съпредседателят на "Да, България" (част от ДБ) Ивайло Мирчев заяви след заседанието: "Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнения, че Русия стои зад тази атака".

До управляващата "Прогресивна България" остана ГЕРБ - в лицето на лидера Борисов, макар че преди КСНС именно от ГЕРБ звучаха едни от твърдите позиции за вероятна руска отговорност. След пет часа зад затворени врати Борисов подкрепи текст, в който единствено ясно е, че има някаква заплаха за морската сигурност и критична инфраструктура, защото няма мир.

Така КСНС произведе неочакван политически резултат. По въпроса, по който Радев и правителството останаха изолирани от почти всички парламентарни сили, ГЕРБ им осигури единствената значима подкрепа. И това съвпадение идва в момент, в който "Прогресивна България" ще има нужда от гласове извън собственото си мнозинство в парламента за предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет.

КСНС трябваше да даде отговор как България ще реагира на новите рискове в Черно море. Два атакувани кораба се оказаха недостатъчни за ясна българска позиция.

Какво трябва да се случи в Черно море, за да приключи Румен Радев с хипотезите?


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    7 5 Отговор
    Корабите са потопени от нацистка украйна и веднага трябва да и потърсим сметка! Скъсване на отношенията и арест на проукраинските подлоги в България!

    Коментиран от #6

    23:06 08.10.2026

  • 2 И на децата вече е ясно

    9 4 Отговор
    Кораб, превозващ оръжие и боеприпаси е взривен и потъва веднага без оцелели. Кой го е бомбил е пределно ясно. На война, като на война! Ако оръжието ще бъде използвано срещу теб ще чакаш ли да го разтоварят? Жалко само че се случва в нашето море, жалко и за екипажа станал курбан поради незнание или за много пари...

    23:07 08.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    4 4 Отговор
    От тези шушумиги на снимката нещо друго ли сте очаквали? "Не знам, не чух, не видях". Ослушват се, като като "делегати на партийна конференция". От къде и накъде, "ще задуха вятъра". Такива безгръбначни Президент и Премиер едновременно, не сме имали никога. Айде Рижавата Биволица е една бивша сервитьорка. Обаче този шушумигар, нали беше летец. Никакво достойнство.

    Коментиран от #7

    23:08 08.10.2026

  • 4 ханс

    5 1 Отговор
    пак тъпотиите на зелето

    23:11 08.10.2026

  • 5 Руснаците като ги биха в Авганистан СССр

    4 6 Отговор
    Рухна
    Нашите миротворци хубаво са за мир, ама трябва и да го кажат ясно и твърдо на Путин, защот от него зависи агресора да се прибере, а не на другарски вечеринки по села и паланки.

    23:20 08.10.2026

  • 6 Добри Джуров

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Хайде, грабвай пушката и отивай да се биеш с Украйна.

    23:20 08.10.2026

  • 7 Митко старшината

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Летец на тренажор

    23:21 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Режим на военна хунта

    3 1 Отговор
    България няма правителство, а има режим на военна хунта, която я води към Четвърта Национална Катастрофа.

    23:25 08.10.2026

  • 10 Генерал заешко сърце

    2 2 Отговор
    Стана ясно че сме сложили наколенките и чакаме братушките да акостират във Варна.

    23:27 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така де

    0 0 Отговор
    Работата е ясна още от сега. ГЕРБ ще подкрепят Йотова за президент, напук на ПП-ДБ.

    Коментиран от #16, #20

    23:35 08.10.2026

  • 16 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    Йотова още от сега може да приема поздравления.

    23:36 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    по добре е да НЕ научите цялата истина
    .....
    ПРАВОПИСНА ГРЕШКА , ИЗВИНЯВАМ СЕ

    23:40 08.10.2026

  • 19 Факти

    3 1 Отговор
    И двата кораба не са български. Не са били натоварени с българска стока. Не са имали български екипаж. Не са плавали към българско пристанище. България не носи никаква отговорност за тях и за чуждите удари по тези кораби, които не представляват никаква заплаха за националната сигурност. Свикването на консултативния съвет по този повод беше излишно.

    23:48 08.10.2026

  • 20 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    В България преди Радев изобщо нямаше значение кой е президент, ходеха си на посещения в чужбина, по някое слово по телевизията итолкова, но Борисов завидя на Радев точно за това - тържествени приеми в кралски дворци и правителствени резиденции, гешев изпрати гавазите си в президентството си и се почна, това съвпадна с ковида, българските студенти в чужбина си бяха дошли в България и излязоха на улицата, това бяха най-красивите протести които е имало в България, млади хора пееха, носеха българските знамена и не бяха организирани от ДБ, да сте видели на протестите на ПП-ДБ български знамена,затова и после се "сглобиха" с ГЕРБ и ДПС?

    23:48 08.10.2026

  • 21 Керка

    0 0 Отговор
    Днес не стана ясно едно, държавния кортеж на Чубака и Вълчо на магистралата за Стара Загора мачкат българските превозни средства, така както турчин не ги е мачкал! Странна държава сме народа гладен като въшки, а тези на среща със симпатизанти! Трагедия с държавни пари!

    00:17 09.10.2026