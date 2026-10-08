"Подарък" за Путин: тежки руски удари срещу Украйна

По данни на украинските ВВС, на седми октомври от Русия са били изстреляни 130 дрона "Шахед", 48 крилати и неустановен брой балистични ракети. Свалените балистични ракети са пет.
Ударите са били предимно срещу Киевска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област. Руското министерство на отбраната твърди, че основна цел са били производствените и складовите мощности на компанията Fire Point - украински производител на далекобойни дронове и ракети "Фламинго". Но на редица места са били засегнати жилищни домове.
Зеленски: "Ударът бе комбиниран"
В резултат от вчерашните руски удари срещу Украйна общо са загинали 32 души. По думите на президента Володимир Зеленски, през последното денонощие са били ранени сто души.
"Ударът бе комбиниран - много балистични ракети, много крилати ракети, дронове. Путин си направи този "подарък" за рождения ден - убийства на хора, на деца", написа украинският президент в Телеграм.
Зеленски подчерта колко важно е лидерите да не мълчат за случилото си и призова санкциите срещу Русия да бъдат засилени. "Путин все така може да продава нефт и когато пресметне печелбите в долари и евро, войната му се изплаща - на него му е изгодно да води война." Украинският президент изтъкна, че това е проблем не само за Украйна и нейния народ, но и за всички в Европа и в западния свят.
Автор: София Серова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
13:26 08.10.2026
3 Що бе Дойчо,
13:27 08.10.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Не знам дали ударите са били подарък за руския президент Владимир Путин, но наистина ударите са били доста сериозни.... Но съм убеден, че и те няма да вразумят зеления просяк милионер и новата европейска фюрерка.... Да ще има още от същото....
13:28 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отец Аспарух
13:34 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русия
Коментиран от #30, #32, #33
13:37 08.10.2026
10 Град Козлодуй.
До коментар #8 от "АБВ":Пропаганден циониски материал за промиване на мозъка!
13:39 08.10.2026
11 Ммммм
13:39 08.10.2026
12 Маринов
Коментиран от #20
13:40 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
13:41 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иванов
13:42 08.10.2026
17 Да е жив и здрав човека който излекува
13:44 08.10.2026
18 Още добри новини
13:44 08.10.2026
19 так так
13:45 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Крим никога не е бил окрайнски
13:51 08.10.2026
25 Моряка
13:52 08.10.2026
26 123456745678
13:53 08.10.2026
27 Подарък
13:54 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Фойерверки
13:55 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хаха,
13:56 08.10.2026
32 С 2 думи
До коментар #9 от "Русия":Те и неговите са бая оакани....
13:58 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Обективен
14:10 08.10.2026
35 ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ
14:11 08.10.2026
36 Киев да му прати
14:24 08.10.2026
37 1977
14:37 08.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.