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"Подарък" за Путин: тежки руски удари срещу Украйна
  Тема: Украйна

"Подарък" за Путин: тежки руски удари срещу Украйна

8 Октомври, 2026 13:25 2 286 38

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

На рождения ден на Владимир Путин - седми октомври - руската армия нанесе масирани удари срещу Украйна с балистични и крилати ракети, както и с дронове

"Подарък" за Путин: тежки руски удари срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По данни на украинските ВВС, на седми октомври от Русия са били изстреляни 130 дрона "Шахед", 48 крилати и неустановен брой балистични ракети. Свалените балистични ракети са пет.

Ударите са били предимно срещу Киевска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област. Руското министерство на отбраната твърди, че основна цел са били производствените и складовите мощности на компанията Fire Point - украински производител на далекобойни дронове и ракети "Фламинго". Но на редица места са били засегнати жилищни домове.

Зеленски: "Ударът бе комбиниран"

В резултат от вчерашните руски удари срещу Украйна общо са загинали 32 души. По думите на президента Володимир Зеленски, през последното денонощие са били ранени сто души.

"Ударът бе комбиниран - много балистични ракети, много крилати ракети, дронове. Путин си направи този "подарък" за рождения ден - убийства на хора, на деца", написа украинският президент в Телеграм.

Зеленски подчерта колко важно е лидерите да не мълчат за случилото си и призова санкциите срещу Русия да бъдат засилени. "Путин все така може да продава нефт и когато пресметне печелбите в долари и евро, войната му се изплаща - на него му е изгодно да води война." Украинският президент изтъкна, че това е проблем не само за Украйна и нейния народ, но и за всички в Европа и в западния свят.

Автор: София Серова


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    74 4 Отговор
    Подаръка е за Зеленско и кликата му. Отговор на подаръците, които те правят на Москва.

    13:26 08.10.2026

  • 3 Що бе Дойчо,

    79 5 Отговор
    Вие с бонбони ли чакате да ви черпи?

    13:27 08.10.2026

  • 4 Европеец

    76 5 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Не знам дали ударите са били подарък за руския президент Владимир Путин, но наистина ударите са били доста сериозни.... Но съм убеден, че и те няма да вразумят зеления просяк милионер и новата европейска фюрерка.... Да ще има още от същото....

    13:28 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отец Аспарух

    37 3 Отговор
    ГОСПОД ДА ГИ БОГОСЛОВИ!

    13:34 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русия

    53 6 Отговор
    Да е жив и здрав най Великият на света В.Путин.Всички като чуят името му и цапат гащите !

    Коментиран от #30, #32, #33

    13:37 08.10.2026

  • 10 Град Козлодуй.

    32 3 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    Пропаганден циониски материал за промиване на мозъка!

    13:39 08.10.2026

  • 11 Ммммм

    26 1 Отговор
    Колкото повече толкова повече

    13:39 08.10.2026

  • 12 Маринов

    44 2 Отговор
    Мирни граждани няма да има убити и ранени, ако окраинскта електронна борба не отклонява ракетите върху жилищни сгради. А Киев само тях съобщава.

    Коментиран от #20

    13:40 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    23 0 Отговор
    София Серова, ахахахаха.. Леле, колко и вярвам

    13:41 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иванов

    29 5 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло! Да се готви "колективният Запад"!

    13:42 08.10.2026

  • 17 Да е жив и здрав човека който излекува

    37 3 Отговор
    света от ковид. Сега ще го излекува и от еврасто-атлантидите

    13:44 08.10.2026

  • 18 Още добри новини

    28 1 Отговор
    Махнете наркомана

    13:44 08.10.2026

  • 19 так так

    2 28 Отговор
    За съжаление и в Москва идва Цар Зима тази година.

    13:45 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Крим никога не е бил окрайнски

    29 4 Отговор
    Снощи едната половина на Киев беше тъмна , днес и другата може да е .

    13:51 08.10.2026

  • 25 Моряка

    32 1 Отговор
    Оня ден Украйна изстреля над 1700 дрона срещу Русия,от които 660 срещу Москва и това беше добро.А Русия изстреля срещу Украйна 130 дрона и това и зло много голямо зло.

    13:52 08.10.2026

  • 26 123456745678

    5 29 Отговор
    Живот ни без мозъч ни! Не спряха да убиват братятя си ! Спрете войната и се махнете от чуждата територия !

    13:53 08.10.2026

  • 27 Подарък

    2 20 Отговор
    за празнуващия човекоядец

    13:54 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фойерверки

    13 1 Отговор
    Децка забавачка.Що не беше Кин да покаже как се забавлява

    13:55 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаха,

    16 3 Отговор
    Серова от дойчезеле...

    13:56 08.10.2026

  • 32 С 2 думи

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Те и неговите са бая оакани....

    13:58 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обективен

    15 2 Отговор
    Война е,а на война хора умират и от двете страни,така,че тия от дойче зеле,поне да се понапънат малко да сменят опорките,но явно толкова си могат.

    14:10 08.10.2026

  • 35 ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ

    21 3 Отговор
    Лечителя на европейския новофашизъм.

    14:11 08.10.2026

  • 36 Киев да му прати

    1 10 Отговор
    Подарък, без руска тръба в Черно море, ще му хареса много

    14:24 08.10.2026

  • 37 1977

    8 3 Отговор
    Проблемът е само на Украйна и на всички, които правят €€€ и $$$ от войната. Зеленият ще реве на ЕС и САЩ, продава Украйна на американците за центове и изтребва народа си с неговият инат и глупост - свърши ли войната тоя няма да е президент вече!!!

    14:37 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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