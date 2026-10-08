"Подарък" за Путин: тежки руски удари срещу Украйна

По данни на украинските ВВС, на седми октомври от Русия са били изстреляни 130 дрона "Шахед", 48 крилати и неустановен брой балистични ракети. Свалените балистични ракети са пет.

Ударите са били предимно срещу Киевска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област. Руското министерство на отбраната твърди, че основна цел са били производствените и складовите мощности на компанията Fire Point - украински производител на далекобойни дронове и ракети "Фламинго". Но на редица места са били засегнати жилищни домове.

Зеленски: "Ударът бе комбиниран"

В резултат от вчерашните руски удари срещу Украйна общо са загинали 32 души. По думите на президента Володимир Зеленски, през последното денонощие са били ранени сто души.

"Ударът бе комбиниран - много балистични ракети, много крилати ракети, дронове. Путин си направи този "подарък" за рождения ден - убийства на хора, на деца", написа украинският президент в Телеграм.

Зеленски подчерта колко важно е лидерите да не мълчат за случилото си и призова санкциите срещу Русия да бъдат засилени. "Путин все така може да продава нефт и когато пресметне печелбите в долари и евро, войната му се изплаща - на него му е изгодно да води война." Украинският президент изтъкна, че това е проблем не само за Украйна и нейния народ, но и за всички в Европа и в западния свят.

Автор: София Серова