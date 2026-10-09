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Ваксинация по време на бременността… Проф. Радка Аргирова пред ФАКТИ

Ваксинация по време на бременността… Проф. Радка Аргирова пред ФАКТИ

9 Октомври, 2026 12:59 1 077 24

  • радка аргирова-
  • ваксини-
  • бременна жена-
  • бебе-
  • грип-
  • превенция

Науката напредва – бебето получава антитела от майката, а това пази новороденото през първите месеци от живота му, казва тя

Ваксинация по време на бременността… Проф. Радка Аргирова пред ФАКТИ - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първите месеци след раждането са период, в който бебето е особено уязвимо към редица инфекции, а собствената му имунна система все още не може да осигури пълна защита. Именно тук идва ролята на майчините антитела – чрез ваксинация по време на бременността майката може да изгради имунен отговор, а част от антителата да преминат през плацентата и да осигурят защита на новороденото в първите месеци от живота му. Коклюшът, грипът и респираторно-синцитиалният вирус са сред инфекциите, които могат да протекат тежко при най-малките. Какво е добре да се знае… Пред ФАКТИ говори проф. Радка Аргирова, дмн, вирусолог в Клиничната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София. Проф. Аргирова бе лектор в 25-тата национална среща на фондация „Медии Общество Семейство Традиции“ (МОСТ), проведена в „Албена“, която бе под наслов „Животът като ценност“.

– Професор Аргирова, много актулна и интересна тема е тази за ваксинирането на бременни. Как, кога, за какви случаи и за какви ваксини говорим?
– Бих казала така: трябва да знаем какви заболявания и с каква степен на опасност, както от заразяване и боледуване, така и от смърт, има при новородените деца. И понеже новородените имат недоразвита имунна система, не могат след самото раждане да произвеждат пълноценни защитни антитела, за да можем да ги ваксинираме при раждането.
Много е важно да се каже, че съществуват и светът се е замислил върху това дали една бременна жена да бъде ваксинирана, да създаде тя антитела и специално IgG антителата, които минават през плацентата, като така те да предпазят новороденото, особено през първите 6 месеца. Бих казала дори до към 18-ия месец могат да бъдат активни някои антитела и по този начин майката чрез имунизация може да предпази детето.
Най-често срещаните инфекции при новородените са причинени от респираторно-синцитиален вирус, коклюш, грип, тетанус и др.

– Скоро имахме казус с коклюш в България...
– Да, точно така. Работата е в това, че при първата среща с тези патогени, когато говорим за организма на едно бебе, ако новороденото няма тази защита от майката, това може да се окаже фатално, защото детето още не е ваксинирано, а се среща с неизвестен патоген, който може да довете до фатални последици.

– Но други хора ще кажат, че толкова години не сме правили такива ваксини…
– Да, знам го това, но науката напредва. В момента говорим за една профилактика, едно предпазване чрез пасивен трансфер на антитела, тоест бебето не ги създава, но ги получава от майката чрез пренасянето през плацентата.

– И как всичко това навлиза това в България? В смисъл, как го приемат самите майки?
– Когато беше коклюшът преди две години, имаше опасност действително за новородените. Коклюшът, както знаете, може да бъде смъртоносен и тогава Министерството на здравеопазването много правилно призова бременните жени да се ваксинират срещу коклюш и по този начин да бъде осигурено предпазването на новородените. Между другото, доста жени се ваксинираха, разбраха това, претеглиха плюсове и минуси, решиха и направиха много добър подход и по този начин бяха предпазени много бебета от коклюш.
Но най-актуалните опасности към днешна дата са грип и респираторно-синцитиалният вирус, защото респираторно-синцитиалният вирус е много опасен за деца до 5-годишна възраст, а след тях - за бабите и дядовците. Но особено първият сезон, когато се роди детето, първата му среща с този вирус, който е респираторен вирус, и ако то или майката не са ваксинирани, за някои, не за всички, разбира се, но за някои това може да има фатални последствия.
Ако майката е ваксинирана обаче, е създала антитела, тези антитела ще минат в бебето и то ще бъде осигурено при първата му среща с патогена и ще бъде ликвидирана възможността то да се разболее тежко.

– Когато говорим за бременност, говорим за период от 9 месеца. Кога трябва да се сложат ваксините?
– Трябва да се сложат между 22-ра до 35-та гестационна седмица. Това е вторият триместър най-често, но зависи от ваксината. Най-често се слагат във втория триместър, това е доказано вече. Милиони бременни са ваксинирани по света, но трябва да кажа веднага, че не само в България, а в целия свят бременните са много внимателни. Нормално е всяка бъдеща майка да иска детето ѝ да е здраво, да е добре и те се интересуват от ефективност, ефикасност, болезненост, странични явления и дори цена. Но моите наблюдения показват, че бременната би дала всичко, ако е сигурна, че това ще има ефект. Важен е ефектът.

– А какво трябва да знаят майките? Кога не може да се направи тази ваксинация? Как се съобразява една майка дали е подходящо да се ваксинира?
– Първо, тя трябва да знае това. Второ, общопрактикуващите лекари, говорим за педиатрите, трябва тези неща да ги знаят, а те ги знаят. Въпрос на разговори е.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    Моооже.
    Може и любов по време на холера.

    13:00 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    3 0 Отговор
    Един ден когато машините се вдигнат и разредят човешкия алчен индивид на планетата , ще контролират и възпроизвеждането ни..! Това е правилно..!

    13:03 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това дърта

    9 0 Отговор
    тиква ли е?

    13:04 09.10.2026

  • 6 чушки

    2 0 Отговор
    Само НЯКОЯ,а не някой!За жени става дума.

    13:10 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдаа

    7 1 Отговор
    Следва Трибyнaлче и доживот в сливенския.

    13:15 09.10.2026

  • 10 Радка-пиратка

    5 0 Отговор
    Да не говори глупости!А да си гледа пенсията! Бебето получава имунитет от майката

    13:26 09.10.2026

  • 11 Адалиетака

    4 0 Отговор
    И при това бабе парите определят съзнанието...
    Научната мисъл се обогатява с шумоленето на банкнотите, а цялата отговорност за решението да се се вслушат в рекламата е на майките.

    13:29 09.10.2026

  • 12 Урсула Файзерлайен

    7 0 Отговор
    Браво Радке, с тебе сме на един акъл.

    Коментиран от #24

    13:32 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Доктора

    3 0 Отговор
    Явно сте закъсали щом това дементно бабе Ви е експерта.

    13:45 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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