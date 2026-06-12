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Как (нарко) зависимият човек е смазан между две системи - едната го продава, другата го наказва

Как (нарко) зависимият човек е смазан между две системи - едната го продава, другата го наказва

12 Юни, 2026 12:48 839 16

  • дрога-
  • смърт-
  • наказание-
  • закони-
  • държава-
  • програма-
  • превенция-
  • дилър

Вместо да бъдат разбивани каналите, финансовите мрежи и организаторите, публичният натиск се концентрира върху употребяващите наркотици

Как (нарко) зависимият човек е смазан между две системи - едната го продава, другата го наказва - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж, а друго момче беше прието в тежко състояние, отново отвори един въпрос, който българската държава упорито отказва да реши: защо институциите водят война основно със зависимите, а не с машината, която произвежда зависимост, насилие и смърт. По случая вече има обвинен 20-годишен мъж за умишлено убийство, а според публикации той е бил открит в неадекватно състояние и се проверява версия за употреба на наркотици.

И точно тук започва голямото лицемерие на системата.

В България десетилетия наред държавата демонстрира „твърдост“ не срещу наркобизнеса, а срещу най-слабия участник във веригата – зависимия. МВР, прокуратурата и политиците непрекъснато произвеждат статистика с арестувани младежи за „държане“, „една цигара“, „едно пакетче“, „лична употреба“. Това е лесно. Прави се показна акция, снимат се пликчета на масата, излиза прессъобщение и обществото получава илюзията, че държавата действа.

Само че междувременно истинският пазар на дрога расте. Все по-млади деца имат достъп до синтетика, дизайнерски наркотици и смеси, които буквално разрушават психиката. А когато стане трагедия като тази в Благоевград, институциите внезапно откриват, че проблемът е огромен.

Истината е болезнена: България избра наказателен, а не лечебен модел.

Вместо зависимият да бъде разглеждан като човек с тежък медицински и психологически проблем, той беше превърнат в „престъпник“. Затвориха се програми, клиники и механизми за рехабилитация. Санкциите за държане за лична употреба бяха почти изравнени с тези за разпространение. Политиците предпочетоха евтиния популизъм на репресията пред трудната политика на превенцията.

И резултатът е видим.

Наркотиците стават по-достъпни, дилърите – по-богати, възрастта пада, а насилието става по-брутално. Междувременно зависимият човек е смазан между две системи – едната го продава, другата го наказва.

Най-страшното е, че държавата често действа така, сякаш самата зависимост е по-големият проблем от наркопазара. Вместо да бъдат разбивани каналите, финансовите мрежи и организаторите, публичният натиск се концентрира върху употребяващите. Така обществото започва да гледа на тях не като на хора в криза, а като на „рецидивисти“, „утайка“, „опасни“. Това е удобно, защото измества разговора от реалния провал на институциите.

А развитите държави отдавна разбраха нещо, което България отказва да приеме: зависимостта не се лекува със страх.

Тя се лекува с контрол, терапия, наблюдение, ограничения и дългосрочна рехабилитация. В редица страни има задължителни програми за ежедневно тестване, пробационен надзор, електронен мониторинг, терапевтични съдилища и строга медицинска интервенция. Наказанието не е просто килия, а система, която се опитва да прекъсне цикъла.

У нас цикълът се възпроизвежда.

И след всяка трагедия обществото реагира по един и същ начин – шок, телевизионни включвания, полицейски акции, обещания за „желязна ръка“. После всичко утихва. До следващото дете.

А въпросът остава: колко още момичета трябва да паднат от пети етаж, колко още момчета трябва да бъдат намерени в кръв и психоза, за да стане ясно, че войната срещу зависимите не е война срещу наркотиците? Защото докато държавата демонстрира сила основно срещу болния, а не срещу индустрията, която го убива, дилърите винаги ще печелят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 незнаещмного

    8 1 Отговор
    КАКВО ПРОЗРЕНИЕ,НАМОЗЕ ДА БЪДЕ!!!!! ТОВА Е ТОПЛАТА ВОДА!

    12:53 12.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 4 Отговор
    Ох горкия наркоман! Да съм му слагал в устата?

    Коментиран от #15

    12:54 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    14 2 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    12:57 12.06.2026

  • 5 Авторът е прав,

    5 3 Отговор
    но политиците печелят от трафика на наркотици и не искат да си затворят каналите. Пропуснал е да спомене, че най-важното не са клиники и рехабилитация, а превенцията, която започва още в семейството. Децата имат нужда от внимание и разговори по темата

    12:58 12.06.2026

  • 6 Калине

    9 1 Отговор
    ела тука при нас в Сингапур, носи си торбичката с наркотиците, и като те хванат обясни че си жертва и че заслужаваш да те третират като такава. Ще получиш безплатна гледка от източното ни крайбрежие и ще гледаш изгрева с въже на врата. Обесванията се извършват винаги в петък сутрин на изгрев слънце. После родителите ти да ти съберат партакешките и да ходят обратно в България да обясняват как в цивилизованите страни по света сме решили проблема с наркотиците.

    Ей затова тук няма наркотици и е безопасно за децата ми, а в България децата падат от прозорците, докато журналисти и таксиджии обясняват как трябвало да се реши проблемът.

    Коментиран от #16

    13:04 12.06.2026

  • 7 604

    3 0 Отговор
    Чети фейк стоенчо..чети и мисли къ шъ свършиш в канафкатъ...

    13:06 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 как е възможно

    7 1 Отговор
    някой да словоблудства по случай който е напълно неясен!

    Кой уби детето, бе клоуни???
    Замазвате ли?

    13:16 12.06.2026

  • 10 Пак велико цицелче...

    3 1 Отговор
    Значи, в това общество трябва да има само грижи и дондуркане на наркоманите? Ами кой ще изкарва парите да хляб, сиренце , големите заплати ? Тия хора накъде са тръгнали и къде отиват? Никакво чувство за отговорност. На тях само им се полага всичко и това е!

    13:16 12.06.2026

  • 11 Каменаров,

    1 1 Отговор
    нещо против либералната демокрация ли имаш ти, Ъ?! 😂😂

    13:19 12.06.2026

  • 12 типично за либерастията

    7 1 Отговор
    Няма да се борим с бани, трафиканти и убийци, ами ще си направим цяла нова група за "права" - "нарко-зависим човек".

    Че като се почне една инклузивност. Че едни сълзи и сополи. Нарко-зависим човек ще се прегръща с дилър и прочее.

    13:19 12.06.2026

  • 13 Пак

    1 0 Отговор
    Петроханско хижарски
    Учения
    Как не им омръзва

    13:38 12.06.2026

  • 14 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Момиче на 16 години, голо, пада от балкон. Сама ли е полетяла, самоубила ли се е, хвърлили ли са я, защо е била гола, доброволно ли е било? Момичето е мъртво, другите участници живи. И сигурно никой няма да бъде осъден. Имат пари очевидно, животът е пред тях.

    13:42 12.06.2026

  • 15 Ааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    На някоя наркоманка?

    13:43 12.06.2026

  • 16 Тос пък

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Калине":

    СингапуТ не е цивилизована страна а страна пералня за пари, фронт на частен холдинг на семейството на управляващата династия. Всичко е пунта мара, морал и ценности никакви, черноработници третирани катп роби, умират по няколко на седмица в тежките условия, така че не ми говори за развита държава.

    13:44 12.06.2026