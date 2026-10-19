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Бдеше над мен като орел! Пред ФАКТИ със спомени за легендарния актьор Петър Василев говори дъщеря му Румяна Василева

Бдеше над мен като орел! Пред ФАКТИ със спомени за легендарния актьор Петър Василев говори дъщеря му Румяна Василева

19 Октомври, 2026 13:32 1 588 4

  • петър василев-
  • румяна василева-
  • актьор-
  • народен театър-
  • изложба

Много четеше, почина с книга в ръка…, казва тя

Бдеше над мен като орел! Пред ФАКТИ със спомени за легендарния актьор Петър Василев говори дъщеря му Румяна Василева - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Народният театър „Иван Вазов“ ще припомни моменти от живота и творческия път на актьора Петър Василев с изложба, посветена на 115-годишнината от рождението му. Експозицията ще бъде открита днес от 17:30 на Първи балкон като знак на почит към артиста, оставил своя следа в историята на българския театър. Пред ФАКТИ говори дъщеря му Румяна Василева.

- Госпожо Василева, на 19 октомври Народният театър ще отбележи с изложба 115 години от рождението на баща ви Петър Василев. Какво най-много искате публиката да си спомни, да научи за него чрез изложбата?
- Тези, които са го гледали на сцената и на екрана и лично са го познавали, го помнят като скромен и пестелив на чувства човек, но като актьор с огромна енергия на сцената, владеещ до съвършенство великата тайна на пълното превъплъщение, голям художник на ярки сценични образи, пресъздал безкрайна палитра от българската и световната драматургия.
А тези поколения, които идват след него, нека знаят, че ТЕАТЪРЪТ беше нещо свято за него! Че е израснал между онези бележити поколения големи сценични майстори, че знаеше какво значи голямо изкуство и голям театър и по никакви съображения не допускаше компромиси със своето изкуство.

- Какъв беше Петър Василев у дома — каква бе разликата между човека, когото публиката познаваше от сцената, и бащата, когото познавахте отблизо вие?
- Какъвто беше сред колегите си, такъв беше сред приятелите си, такъв беше и със семейството си. Двуличието му беше абсолютно чуждо. Той беше артист само на сцената, а не в живота. Голям артист, но само в театъра!
Като баща беше изключителен! Мечтаел е да има дъщеря и Господ го е дарил. Баща ми бдеше над мен като орел. Бях единствено дете в семейството, и то късно родено поради ред обстоятелства... Но не ми разрешаваше никакви глезотии, капризи и т.н. Беше строг, но много справедлив. От дистанцията на доста години, с пълно право мога да кажа, че ме научи на много важни неща и ме подготви добре за живота – отговорност, честност, трудолюбие, грижовност към най-близките.

- Петър Василев посвещава десетилетия от живота си на Народния театър и създава стотици сценични образи. Признанието към него е голямо и той не е забравен. Какви чувства ви връхлитат, когато подготвяхте изложбата?
- Не е морално на първо място да не благодаря на сегашния директор на Народния театър – г-н Васил Василев, за невероятната му отзивчивост. Без неговата подкрепа това нямаше да се случи!
Всичко, което правя, свързано с баща ми, ме вълнува. Той самият беше много емоционален и аз съм наследила част от това.


- Кои негови роли според вас най-пълно разкриват актьорския му талант и има ли превъплъщение, което остава особено скъпо на вашето семейство?
- Всяка една роля разкриваше различни страни от неговия талант. Играеше в комедии, в драми, в трагедии. Диапазонът на таланта му беше много голям. Когато преди години големият режисьор проф. д-р Кръстьо Мирски му дава в своята постановка на „Ревизор“ от Н. В. Гогол ролята на Лука Лукич Хлопов казва: „Аз не мога да си представя, Петре, роля, която ти да не можеш да направиш!“.
Лично за мен, най-скъпи са ми ролите, в които съм го гледала още от дете! Мавроди, Генко Гинкин, кралят на Мордегундия, Свистиков, Кокичков, Бридуазон и още, и още, и още….

- Обичате да казвате, че бохемството му е било чуждо. Какво подхранваше неговата духовност и как успяваше да запази любознателността и интереса си към изкуството до края на живота си?
- Той се интересуваше от всички изкуства, от всичко в живота около него. Не помня ден да се е върнал вкъщи без нова закупена книга в ръка. Много четеше, почина с книга в ръка… Гледаше спектаклите в „своя“ си театър. Но, не като равнодушен зрител. Просто всичко го вълнуваше. Помагаше на младите си колеги, когато искаха помощ от него. Правеше го по много дискретен начин, без да се тупа в гърдите.
Своето духовно и физическо ниво поддържаше с непрекъснати контакти с природата, пред която се прекланяше! Той не допусна да се занемари, дори на преклонна възраст, нито духовно, нито физически! А, това също е голямо майсторство, нали?

- Какво ще включва изложбата — редки фотографии, документи, спомени от спектакли, лични кадри?
- Разполагам с огромно количество материали. Но… Всяка изложба има някакви ограничени възможности. Затова екипът, който я подготвяше, реши тя да отразява само богатата му творческа кариера, продължила повече от седем десетилетия.


- Вие също сте свързана с Народния театър, така че подготовката на тази изложба вероятно съчетава професионалната отговорност с много лични чувства. Трудно ли е да представите баща си пред публиката едновременно като голям артист и като близък човек, когото продължавате да носите в паметта си?
- Без да се себеизтъквам, откровено казано, не ми е трудно. Бог го дари с много дълъг живот! (При тази голяма разлика в годините между нас двамата, можех да остана сираче на 3, на 5 , на 9 години и… да нямам никакви спомени за него) Но ние бяхме дълги години заедно. Откакто съм проходила съм в този театър. От много малка ме водеше в театъра, по спектакли, по репетиции… Познавах всичките му колеги. Обичах ги! Отлично го запомних и като актьор, и като баща, и като човек!

- Какво бихте искали младите актьори и днешната публика да запомнят от Петър Василев?
- Нека знаят, че той се раздаваше изцяло на публиката. Никога не щадеше себе си. Гореше на сцената. Дори на репетиции. На театъра и на зрителите даряваше цялото си сърце и душа! Без никакви резерви!
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Петър Василев е роден на 9 октомври 1911 г. в село Сладък кладенец, Старозагорско. Започва професионалния си път на театралните сцени във Варна, Пловдив и Русе, преди да стане част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. В продължение на десетилетия изгражда стотици образи от българската и световната драматургия, сред които Малволио в „Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир, Златил в „Боряна“ от Йордан Йовков и Лука Лукич в „Ревизор“ от Николай Гогол. Актьор с ярко сценично присъствие и задълбочен интерес към литературата и изкуствата, Петър Василев посвещава живота си на театъра, като запазва своята любознателност и духовна енергия до последните си години.


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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зрител

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    ЧАК ПЪК "ЛЕГЕНДАРЕН" - ЕДИН РЕДОВИ АРТИСТ ОТ НАРОДНИЯ ТЕАТЪР, С ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОЧТИ НЕИЗВЕСТЕН. ИМА МНОГО ПО- ЗНАЧИМИ ОТ НЕГО, А ЗАБРАВЕНИ
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