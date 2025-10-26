Емил Йотовски: Значи, големи сте гадове!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Значи, големи сте гадове!

Какво толкова видяхте? Някакъв доктор с някакво НПО и някакъв актьор с някаква детска школа се обичали по своему. Работят хората здраво! Обичат – още по-здраво!

Това коментира във "Фейсбук" Емил Йотовски.

Ганя не може да схване, че просто обичта им включва съвременни техники. Ганя от съвремие не разбира. Седи глупаво и се пули. За него дезодорант в задника е просто дезодорант в задника. Той в това не вижда пасивен многослоен оргазъм и тантрически екстаз, кореспондиращ с ендорфинов взрив.

Ганя не схваща, че тези люде не са се пукали с шампанско, а са се наслаждавали на магични бълбукащи течности. Не са изнасилвали някакви клети надрусани пичове, а са открехвали вратите на царството на Хедон на невежи.

Ганя не вижда преливащата любов, а само телесните течности в преливащата вода от ваната.

Ганя, нещастнико! Това е 21-ви век, бе! Това е любов, изписана директно от бъдещето! Освен това, къде видяхте нещо лошо? Либерално – да. Проевропейско – да. Многообразно – да. Джендър позитивно – да. Мега толерантно – да. Ама лошо?

Тук да не ви е Москва!?

Хайде, не бъдете зли!

Докарахме я до там, че в 21-ви век човек един ароматизатор да не може да си завре в задника, без да претърпи забележки и лични нападки.