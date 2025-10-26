Новини
Емил Йотовски: Значи, големи сте гадове!

26 Октомври, 2025 18:02 1 809 31

  • емил йотовски-
  • актьор-
  • доктор-
  • хомосексуализъм

Докарахме я до там, че в 21-ви век човек един ароматизатор да не може да си завре в задника

Емил Йотовски: Значи, големи сте гадове! - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Значи, големи сте гадове!

Какво толкова видяхте? Някакъв доктор с някакво НПО и някакъв актьор с някаква детска школа се обичали по своему. Работят хората здраво! Обичат – още по-здраво!

Това коментира във "Фейсбук" Емил Йотовски.

Ганя не може да схване, че просто обичта им включва съвременни техники. Ганя от съвремие не разбира. Седи глупаво и се пули. За него дезодорант в задника е просто дезодорант в задника. Той в това не вижда пасивен многослоен оргазъм и тантрически екстаз, кореспондиращ с ендорфинов взрив.

Ганя не схваща, че тези люде не са се пукали с шампанско, а са се наслаждавали на магични бълбукащи течности. Не са изнасилвали някакви клети надрусани пичове, а са открехвали вратите на царството на Хедон на невежи.

Ганя не вижда преливащата любов, а само телесните течности в преливащата вода от ваната.

Ганя, нещастнико! Това е 21-ви век, бе! Това е любов, изписана директно от бъдещето! Освен това, къде видяхте нещо лошо? Либерално – да. Проевропейско – да. Многообразно – да. Джендър позитивно – да. Мега толерантно – да. Ама лошо?

Тук да не ви е Москва!?

Хайде, не бъдете зли!

Докарахме я до там, че в 21-ви век човек един ароматизатор да не може да си завре в задника, без да претърпи забележки и лични нападки.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 38 гласа.
  • 1 Майна

    34 5 Отговор
    Не!
    Трябва да се говори ясно!
    Това е сатанизъм!
    Няма място за сарказъм!
    А за истината сатанизъм!
    Човечеството е във война със сатаната.
    Дано го виждате!

    18:06 26.10.2025

  • 2 Посетител

    25 7 Отговор
    Убийствено точно...

    18:10 26.10.2025

  • 3 Определено

    13 29 Отговор
    Невероятно непристоен език на причисляващ себе си към елита.
    Жалка личност.

    18:11 26.10.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    11 26 Отговор
    До колкото разбрах този се гордее че е БАЙ ГАНЬО. Не е само този. Погледнете парламента и ще видите че е докарахме до там че в 21 век да се гордееш че си БАЙ ГАНЬО е престиж и за това трябва да си положил много усилия.

    18:12 26.10.2025

  • 5 да живее международното положение

    23 7 Отговор
    Да живее либеРАСТИЯТА по всички земни кълбета :))))

    18:13 26.10.2025

  • 6 Офф

    11 23 Отговор
    И тоя ли епеди , много станаха.. !

    18:13 26.10.2025

  • 7 Евала, баце,

    22 9 Отговор
    добре си ги изтипосал.

    18:16 26.10.2025

  • 8 Да,бе

    22 5 Отговор
    Конкуренцията за най-гнусно същество на планетата се обостря тотално в последно време...Особено между "избраният народ" и представителите на нетрадиционните сексуалности.Оня дребен австриец трябва да бъде съживен и осъден за несвършена работа.

    18:17 26.10.2025

  • 9 Анджо

    10 15 Отговор
    Абе тоя се опитва да обижда на на ганя , а той знае ли ,че Най Ганьо е бил два пъти по умен от него. Тоя ако е живял по това време на Ганьо да е умреш от глад. Не се намери да излезне и да направи правилният анализ на тези произведения. Коя епоха е кое време и на какво тогавашно образование е бил Българският народ. Алеко е написал тези редове за да покаже на следващите поколения България след освобождението какъв е бил живота. Запада са се учили и създавали тяхната култура с векове, докато ние сме били и то под гадно иго. И тоя мисли ,че ще приема неговите глупости за някаква ценност , щом не може да направи елементарен анализ. Винаги ще има няколко мнения по какъвто и въпросът да става. Знам че може да е чел повече от мен, но какво е научил, НИЩО.

    18:21 26.10.2025

  • 10 Да напишеш нещо

    5 12 Отговор
    За агресивна московия?.
    Чао!

    18:25 26.10.2025

  • 11 12340

    16 2 Отговор
    Христо Мутафчиев нещо да мецне?
    Оня на БЛС?!
    .... Иначе обичат да ги дават по телевизията!

    18:27 26.10.2025

  • 12 Крали Марко

    18 1 Отговор
    Така е, защото тук няма изявени и харизматични гей-лидери, които да поведат смело джендърнята към 21-ви век. И истински джендъри нямаме като западняците. Срамна работа!

    18:31 26.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Красавицата

    11 6 Отговор
    Непристоен език на псевдоинтелектуалец, опитващ се да бъде оригинален на тази толкова стряска ща нормалния човек тема,

    18:40 26.10.2025

  • 15 ТИГО

    7 4 Отговор
    Напънала се мишката и се накакала ! Мале какво ниво е то за сценарист на Слави е достатъчно.виж другите!

    18:46 26.10.2025

  • 16 МДАМ

    7 1 Отговор
    Поредните тъпизми на полу-интелектуални екземпляри.

    18:46 26.10.2025

  • 17 Олеле

    6 4 Отговор
    Пореден БЪЛВОЧ !

    18:47 26.10.2025

  • 18 Сила

    7 3 Отговор
    Усещам зле прикрита завист у изхождането (поредното !) на Имил Гьотефф ....а вие ??!

    18:50 26.10.2025

  • 19 Факт

    2 0 Отговор
    Поздравления. Никой не им пречи!

    18:54 26.10.2025

  • 20 ?????

    4 5 Отговор
    Не винаги се съгласявам с Емил Йотовски, но тоя път добре го е написал.
    Интелигенцията ни си заслужава такъв коментар.
    Апропо що интелигенцията ни мълчи - осъжда или одобрява един от видните си представители и близък приятел на културния ни министър.
    А?

    18:55 26.10.2025

  • 21 имил гьотоф

    2 1 Отговор
    ароматизаториииии

    18:55 26.10.2025

  • 22 az СВО ПОБЕДА80

    2 2 Отговор
    Коментар право в 10-ката!

    18:57 26.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дианабад

    3 2 Отговор
    Напусналият горния пасквил е лекар по образование и трябва да знае,че наркотиците ,не са като бонбоните. Много европейски е да скачаш от етаж на етаж.
    Използването на купешки думи и термини, не изпълва със съдържание текста и не го прави по убедителен!

    19:05 26.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гею и Гаина

    2 0 Отговор
    Нека да си се oнoждат гeювeeтe, ама защо трябва да ни занимават с тях и да ни ги навират непрекъснато. Хората с нормална сексуална ориентация сме значително повече, ама не публикуваме всеки ден статии как си oпpaвямe жените или приятелките.

    19:06 26.10.2025

  • 28 коко

    3 1 Отговор
    Явно от това същество не става не само доктор но и платен писач който за 1000 рубли ще проветри задните си прелести.

    19:08 26.10.2025

  • 29 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЯ ИЗВРАТЕНЯК НЕНОРМАЛЕН НЕЩО МУ ХЛОПАТ ДЪСКИТЕ МНОГО.
    ТО НЕ ХОДЕНЕТО В КАЗАРМА ВОЕННА СЛУЖБА ДА ГО НАПРАВЯТ МАЛКО ПОНЕ МЪЖ СЕ ОТРАЗЯВА ЗЛЕ НА БЪЛГАРИЯ.

    19:19 26.10.2025

  • 30 доктор коко

    1 0 Отговор
    Авторът има проблем с повествованието, да не би да е наркоман? И защо мечтае да си завира ароматизатор в едно място,това може ли нормален човек да си го помисли дори,и защо се публикуват такива цинизми?

    19:21 26.10.2025

  • 31 33333

    0 0 Отговор
    Майна ти вземи си забий надениците на Боко и Шиши знаеш къде. Голям оргазъм ще изпиташ г2лупако.

    19:23 26.10.2025